Fast 30 Jahre lang standen Biolebensmittel von Alnatura bei der Drogeriemarktkette dm im Regal. Doch der Blick in die dm-Regale: Alnatura-Produkte gibt es hier seit einiger Zeit so gut wie nicht mehr. Ersetzt hat sie die Eigenmarke dmBio.

Vor rund einem Jahr kommt dann der Bruch. dm-Chef Werner will bei Alnatura mitentscheiden. Er verklagt den alten Freund und fordert sogar die Rechte an der Bio-Marke.

Im Dezember 2016 hat das Landgericht Darmstadt die Klage von dm jedoch abgewiesen: Die Drogeriekette darf damit weiterhin nicht in die Geschäfte ihres einstigen Lieferanten hineinreden. Außerdem muss dm nach dem Urteil 2,345 Millionen Euro samt Zinsen an Alnatura für einseitig gekürzte Rechnungen nachzahlen.

In dem Zivilprozess ging es um einen Kooperationsvertrag aus den 1980er Jahren. Eine Klausel darin sichert dm gewisse Mitspracherechte bei der Auswahl neuer Vertriebspartner von Alnatura zu. Alnatura fühlt sich jedoch nicht mehr an den Vertrag gebunden, seit dm eine eigene Bio-Linie führt. dm dagegen ist der Auffassung, dass Alnatura die exklusive Belieferung im November 2014 unrechtmäßig gekündigt habe. Das Landgericht Darmstadt teilte diese Meinung nicht, sondern folgte in seiner Entscheidung der Auslegung von Alnatura.

Der Bedarf an Bio-Produkten wird aller Voraussicht nach weiter steigen. Mit Alnatura und dmBio kämpfen nun zwei große Anbieter um die begrenzten Rohstoffe. Wo zwei sich streiten, kann ein Dritter auch verlieren, sagt der Bio-Branchen-Experte Christoph Spahn. "Die Verlierer sind der diverse kleine Handel, also die selbständigen kleineren Kaufleute im Bereich des Bio-Fachhandels", so Spahn. Auch der anderen Seite würden Nachbarschaftsläden oder Dorfläden den Kürzeren ziehen, die nur ein paar Bio-Produkte in ihrem Sortiment haben."