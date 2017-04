Rapsöl, Sonnenblumenöl und Olivenöl - die Top drei in Deutschland, was verkaufte Speiseöle betrifft. Dabei gibt es eigentlich für jeden Zweck das passende Öl, von nussig bis kräftig, von fein bis fruchtig. Aber lohnt es sich, für Speiseöl etwas mehr Geld auszugeben oder genügt auch das günstige? Welche Rolle spielt die Herkunft und vor allem, wie gesund ist welches Öl? Marktcheck lässt verschiedene Speiseöl-Sorten vom Illinger Ölmüller Jürgen Krauth bewerten.

Rapsöl ist mit 62 Prozent Marktanteil das beliebteste Öl der Deutschen. Meist stammt es aus heimischem Anbau. Rapsöl gilt vor allen Dingen wegen der günstigen Zusammensetzung an ungesättigten Fettsäuren als sehr gesund, erklärt Jürgen Krauth, Gesundheitswissenschaftler und Ölmüller aus Illingen im Enzkreis. Zudem hat das Öl auch einen hohen Gehalt an Vitamin E. Das Antioxidans soll die Zellalterung vermindern.

Auch die Nummer Zwei der Deutschen, das Sonnenblumenöl, hat es in sich: Es bietet meist sogar noch mehr Vitamine als Rapsöl und soll zudem entgiftend und entschlackend wirken. Kalt gepresst schmeckt es deutlich nach Sonnenblumenkernen. Allerdings wird sowohl Sonnenblumen- als auch Rapsöl meist nicht kalt gepresst, sondern in der Raffinerie bearbeitet. Dabei gehen Inhaltsstoffe und geschmackliche Eigenarten verloren.

Olivenöl ist die Nummer Drei auf der deutschen Beliebtsheitsskala. Es wird fast immer kalt gepresst, ist aber trotzdem hitzebeständig. Es bietet echte Gesundheits-Vorteile, erklärt Krauth: "Olivenöl hat einen sehr hohen Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren und – ganz wichtig – Polyphenole. Das sind Antioxidantien, die sich sehr günstig auswirken auf die Zellmembran, also Gefäßwände." Olivenöl gelte deshalb als gutes Mittel gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Besonders viele ungesättigte Fettsäuren finden sich übrigens in Leinöl, nämlich fast 60 Prozent - so viel wie in keinem anderem Öl. Gewonnen wird es aus den Samen der Lein- beziehungsweise Flachspflanze, einer der vielseitigsten und ältesten Kulturpflanzen. Leinöl wird deshalb oft eher als eine Art "Naturheilmittel" eingesetzt, als zur täglichen Verwendung in der Küche.