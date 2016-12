VW-Abgasaffäre geht 2017 weiter Keine TÜV-Plaketten ab 1. Juli

2016 war für Volkswagen kein gutes Jahr. Die Diesel-Abgasaffäre hat den Autokonzern mit seinen zwölf Marken, darunter auch Porsche und Audi, stark beschäftigt und auch schon viel Geld gekostet - allein 15 Milliarden Euro für einen Vergleich mit betrogenen Autobesitzern in den USA etwa. Auch 2017 wird die Sache für VW nicht ausgestanden sein: Denn auch in Deutschland wollen immer mehr VW-Besitzer klagen, berichten Anwälte.

Doch bereits in sechs Monaten, im Juli 2017, droht von der Dieselaffäre betroffenen VW-Kunden weiteres Ungemach: Bereits ab dem 1. Juli sind Prüforganisationen wie die DEKRA oder der TÜV gehalten, Diesel-Autos aus dem VW-Konzern, die dann noch ohne Motor-Update unterwegs sind, eine neue Plakette zu verweigern. Stand Ende Dezember 2016 sind das aber in Deutschland immer noch gut 1,5 Millionen Fahrzeuge.

Das hingegen sieht Rechtsanwalt Ralf Sauer aus Lahr anders, der viele der mutmaßlich VW-Geschädigten vertritt. "Das ist ja auch etwas, was viele der Kunden nicht wollen. Die möchten Ihr Auto so haben, wie es jetzt ist - und haben eben berechtigte Sorgen, dass die Nachbesserung durchaus zu Nachteilen führen wird."

Wer am Ende Recht hat, müssen die Gerichte entscheiden. Anfang Februar geht in Hamm in Nordrhein-Westfalen das erste VW-Verfahren vor einem Oberlandesgericht in die nächsthöhere Instanz. Auch danach ist sicher, dass die Abgasaffäre den VW-Konzern noch eine ganze Weile beschäftigen wird - vermutlich über das Jahr 2017 hinaus.