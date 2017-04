Vorsicht beim Putzen Mäusekot überträgt Hanta-Virus

Den Baden-Württembergern steht das bislang wohl schwerste Hanta-Virus-Jahr bevor. Experten rechnen mit so vielen Infektionen wie nie zuvor. Offenbar fühlen sich die Rötelmäuse in Baden-Württemberg besonders wohl. Das sind die Wirtstiere des Virus. Sie leben am liebsten in Wäldern mit Buchen und Eichen, weil sie die Früchte dieser Bäume fressen.