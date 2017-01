In Detailansicht öffnen

Der prominenteste Wechsel von der Politik in die Wirtschaft war wohl der von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) zu einer Tochtergesellschaft des russischen Energiekonzerns Gazprom. Da kamen schnell Protestrufe, ein Ex-Regierungschef solle nicht die Interessen miteinander vermischen. Schließlich stehen bei Gazprom handfeste Investitionen in Gas-Pipelines in den Büchern. Und bei der Planung dieser Pipelines hatte die Bundesregierung durchaus ein Wort mitzureden. Links der russische Präsident Wladimir Putin, rechts Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Schröder lenkt inzwischen als Aufsichtsratsvorsitzender die Geschicke der "Nord Stream AG", die per Pipeline Erdgas von Russland durch die Ostsee nach Deutschland transportiert - und zu 51 Prozent dem russischen Gaskonzern Gazprom gehört.