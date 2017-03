Sie heißen DocMorris, SANICARE oder Shop-Apotheke: Mehr als 40 Prozent aller Bundesbürger kaufen Medikamente und andere Apotheken-Produkte mittlerweile in solchen Versandapotheken ein. Über 3.000 Apotheken in Deutschland haben eine Erlaubnis für Versandhandel, etwa 150 von ihnen betreiben den Arzneimittelversand schwerpunktmäßig. Denn Arzneimittel per Mausklick sind gefragt. Aber wie unterscheiden sich die Versandapotheken bei Preis, Beratung und Service? Und wie schneiden sie im Vergleich mit der klassischen Apotheke vor Ort ab? MARKTCHECK macht den Test.