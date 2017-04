Umstrittenes Angebot Telekom wirbt mit Gratis-Streaming

Die Telekom spricht in ihrer Werbung von einer Revolution: Die erste Gratis-Flatrate für Musik und Videos. Aber gratis ist das Angebot nicht. Wer es nutzen will, muss einen Mobil-Funk-Vertrag mit der Telekom haben, der monatliche Gebühren kostet.

Unterschiedliche Verträge können bedeuten, dass nicht jeder Kunde das Angebot nutzen kann – oder nicht in vollem Umfang. Das Musik- und Videostreaming über die Telekom funktioniert zudem nicht automatisch. Jeder Kunde muss sich extra dafür anmelden und die Dienste gesondert buchen. Danach können Streaming-Dienste kostenlos genutzt werden und belasten auch nicht das persönliche Datenvolumen.

Wenn der Kunde dieses Volumen aber durch andere Dienste aufgebraucht hat, funktioniert auch das Streamen nicht mehr. In welcher Qualität Kunden Videos abrufen können, hängt ebenfalls von deren Telekom-Vertrag ab. Die meisten Kunden werden Videos in einer DVD-Qualität sehen können. Das ist schlechter als das hochauflösende HD – aber ein guter Standard.

Die Bundesnetzagentur prüft derzeit, ob die Telekom trotz des neuen Angebots die so genannte "Netzneutralität" wahrt. Diese verlangt, dass alle Anbieter von Streaming-Diensten gleich behandelt und nicht einzelne bevorzugt werden. Die Telekom ist nach eigenen Angaben optimistisch, weil sie mit rund 20 verschiedenen Musik- und Video-Partnern zusammenarbeite. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit schon einmal ein kostenloses Musik-Streaming angeboten und war damit gescheitert. Die Bundesnetzagentur hatte es verboten, weil die Telekom einen Anbieter mit seinen Leistungen bevorzugte.

In den USA wird die Netzneutralität derzeit durch ein zwei-Klassen-System ersetzt. Dort können einige Dienste schneller genutzt werden als andere. In Deutschland gibt es Bedenken, wie lange die Europäische Union und die Bundesnetzagentur an der Netzneutralität festhalten können - und das Internet für alle Anbieter gleich schnell offen gehalten werden muss.