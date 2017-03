Umstrittener Unkrautvernichter Verlängert EU die Zulassung von Glyphosat?

Die EU-Kommission muss auf Basis dieser Beurteilung noch in diesem Jahr entscheiden, ob sie die umstrittene Zulassung für das am häufigsten eingesetzte Pestizid in Europa verlängert. Bisher hatte die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit Glyphosat als sicher eingeschätzt. Die Internationale Krebsforschungsgesellschaft geht hingegen von einem Krebsrisiko aus. Die Mitgliedsstaaten der EU konnten sich deshalb nicht einigen. Auch Deutschland hatte sich wegen der unterschiedlichen Einschätzungen in der großen Koalition enthalten.