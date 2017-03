Umfrage in 52 Ländern "Made in Germany" ist weltweit spitze

Das Siegel "Made in Germany" ist die beliebteste Herkunftsbezeichnung der Welt. Zwei Marktforschungsunternehmen haben rund 43.000 Verbraucher in 52 Ländern befragt, was sie besonders schätzen.

"Made in Germany" als Label international weit vorne

Die Marktforschungsunternehmen Statista und Dalia Research haben rund 43.000 Verbraucher in 52 Ländern befragt - das Ergebnis: "Made in Germany" ist international das beliebteste Herkunfts-Label. Auf den weiteren Plätzen folgen die Schweiz mit "Made in Switzerland" und Europa mit "Made in EU".

Gespräch mit Eva Laun, SWR Wirtschaft und Soziales

Wo in der Welt sind Produkte "Made in Germany" besonders angesehen?

Zweiter Platz für die Schweiz - vor allem für "Statussymbol" und "Authentizität"

Unter anderem in Deutschland selbst. Aber auch auf allen anderen Kontinenten steht "Made in Germany" für ein sehr gutes Image. Allen voran in Kenia, im Golfstaat Bahrain, in Pakistan und Saudi-Arabien.

Aber genauso auch in Europa - in Belgien, Griechenland, Spanien und Türkei. Die Liste ist recht lang.

Welche Länder finden "Made in Germany" nicht so toll?

Den schlechtesten Rang hat "Made in Germany" in Brasilien mit Platz 9. Das ist allerdings ein Platz 9 von 52 Plätzen - also nicht so dramatisch.

Ursprünglich sollte das Label "Made in Germany" deutsche Produkte als billige Kopien abstrafen. Es wurde vor 130 Jahren in Großbritannien eingeführt, um dort den Markt vor Billigimporten zu schützen und Verbraucher vor Plagiaten aus Deutschland zu warnen. Heute ist "Made in Germany" ein Qualitätszeichen und stärker denn je.

Die Schweizer stehen für Uhren, Japan für Hochtechnologie. Kann man sagen, welche deutschen Produkte besonders gefragt sind?

Besonders beliebt: Deutsche Lebensmittel und Haushaltsgeräte

Da gibt es Umfragezahlen aus Deutschland selbst: Besonders gut aufgestellt sind wir bei Lebensmitteln und Haushaltsgeräten. Gefolgt von Möbeln, Kosmetik und Körperpflege.

In den Segmenten Schuhe und Bekleidung kommen deutsche Hersteller dagegen weniger gut weg. Hier sind eher die Italiener gefragt. Sie punkten im weltweiten Vergleich vor allem, weil ihre Produkte als einzigartig gelten und ein einzigartiges Design haben.

Bei den anderen Ländern wird - nicht ganz unerwartet - China am häufigsten mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis in Verbindung gebracht. Die Schweizer Waren werden vor allem als Status-Symbol geschätzt.

Warum werden die deutschen Produkte - und besonders die aus dem Südwesten - in der Welt geschätzt?

Niemand ist besser als Deutschland, wenn es um Qualität und Sicherheitsstandards geht. Da kommt auch der Südwesten ins Spiel mit seinem Maschinenbau und den Autos. Für ihre Qualität und ihre hohen Standards zahlen Kunden in der ganzen Welt gerne ein bisschen mehr.

China ist bekannt für günstige Produkte

Das betrifft auch die sogenannte Wartbarkeit. Viele Firmen im Ausland haben bereits versucht, eine günstigere Maschine zum Beispiel aus China zu kaufen. Die war auch billiger, aber sobald sie kaputt war, ging das Elend los - keine Ersatzteile, schlecht zu reparieren. Da gelten deutsche Maschinen nach wie vor als vorbildlich, sodass sich der höhere Kaufpreis über die Lebenszeit hinweg auch lohnt.

Auszug aus dem Ranking des Made-in-Country-Index 2017

Deutschland 100 Schweiz 98 EU 92 UK 91 Schweden 90 Kanada 85 Italien 84 Japan 81

von Statista/Dalia Research