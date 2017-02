Umfangreiche EU-Studie Europäische Kinder - so dick wie nie

Die Kinder in Europa werden seit Jahrzehnten immer dicker. Sind die Familien ausschlaggebend für schlechte Ernährung und zu wenig Sport? Oder die Werbung? Eine neue Studie hat Antworten.

Ein Grund für Übergewicht: zu wenig Bewegung

Betroffen vom Übergewicht sind vor allem Kinder aus finanzschwachen, bildungsfernen Familien. Außerdem hat die Studie festgestellt, dass Mädchen häufiger übergewichtig sind als Jungs. Was die Gründe dafür sind und was man dagegen tun kann, wollte eine groß angelegte Studie herausfinden, die jetzt vorgestellt wurde. Darin wurden 16.000 Kinder und ihre Familien aus 16 europäischen Ländern mehrere Jahre lang beobachtet.

Fragen an Susanne Henn und Petra Haubner, SWR Umwelt und Ernährung

Was sind die Hauptgründe für so viel Übergewicht unter den Kindern in Europa?

Eine große Rolle spielt die Familie - vereinfacht ausgedrückt: Dicke Eltern haben oft dicke Kinder, denn vor allem das Essverhalten der Eltern ist prägend. Ernähren sie sich hauptsächlich von kalorienreichem Fastfood und Softdrinks, dann tun die Kinder das mit großer Wahrscheinlichkeit auch. Kommt hingegen häufig Obst und Gemüse auf den Tisch, greift der Nachwuchs zwar auch zu Süßem und Chips, denn dafür sind alle Kinder anfällig, aber sie tun das nicht so oft und essen auch freiwillig mal etwas Gesundes.

Ebenso wichtig ist die Bewegung. Nur ein Drittel der untersuchten Kinder war mindestens eine Stunde am Tag körperlich aktiv. Das liegt auch daran, dass es in vielen Städten kaum Orte gibt, an denen man Toben, Kicken oder Fahrradfahren kann. Stattdessen sitzen die Kinder viel vor dem Fernseher.

Welche Rolle spielt das Fernsehen?

Auch ausschlaggebend: Zu viel Fernsehen

Grundsätzlich gilt: Wer vorm Fernseher isst, der isst in der Regel mehr als nötig und das macht dick. Eine besonders große Rolle spielt allerdings die Werbung - gerade im Kinder- und Jugendprogramm oft für Junkfood, Süßigkeiten oder Softdrinks. Gesunde Lebensmittel werden deutlich seltener beworben. Auf diese Weise werden Kinder langfristig beeinflusst.

Könnte ein Werbeverbot im Kinderprogramm dagegen helfen?

Ja, das könnte ein erster Schritt sein. Kinder beeinflussen die Kaufentscheidungen der Eltern oft mit und sorgen so, von Werbung angefixt, auch dafür, dass die ungesunden Lebensmittel in den Haushalten landen. Den Firmen geht es bei der Werbung um genau diese Kaufentscheidungen, frühe Markenbindung und um Imagepflege. Sie werden nicht freiwillig aufhören. Die bestehenden Selbstverpflichtungen der Lebensmittelindustrie, Süßigkeiten nicht mit dem Label "gesund" zu bewerben, bringen aus Sicht der Verbraucherschützer gar nichts. Deswegen gehören dringend Werbe-Verbote her. Für TV-Werbung, im Internet und in Kindergärten und Schulen.

Was können wir tun, damit es weniger übergewichtige Kinder gibt?

Viele Kinder ernähren sich ungesund

Eltern sollten ihren Kindern ein gesundes Essverhalten mit frischen Sachen vorleben - und das am Tisch und nicht vorm Fernseher. Das klingt einfach, aber man weiß mittlerweile, dass viele Eltern das nicht tun oder können. Deshalb sagt die Studie auch ganz klar: Die Familien schaffen es nicht alleine. Auch der Staat muss eingreifen, durch Ernährungsbildung schon im Kindergarten. Das wird bereits seit Jahren gefordert - passiert ist nicht so viel.

Auch beim Thema Bewegung sind die Eltern gefragt - das Mama-Taxi mal stehen zu lassen und Rad oder Füße zu bemühen. Aber noch wichtiger ist eine vernünftige Stadtplanung. In vielen Ballungsräumen ist die Umgebung völlig bewegungsfeindlich. Da gibt es keinen Platz zum Spielen, Inliner- oder Fahrradfahren. Kinder wollen sich eigentlich von Natur aus bewegen. Man kann es ihnen aber auch mangels Gelegenheiten abgewöhnen. Das kann man nicht von heute auf morgen ändern, aber langfristig muss da dringend etwas passieren.