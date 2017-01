Trumps Steuererklärung Transparenz bei Staatschefs die Ausnahme

In Deutschland steht das so genannte "Steuergeheimnis", geregelt in § 30 der Abgabenordnung, einer allgemeinen Transparenz entgegen. Auch weil man wegen der vielfältigen Absatzmöglichkeiten aus der Steuererklärung auf viel höchst Persönliches schließen könnte, sagen Experten.

Darüber wird schon seit Monaten wild spekuliert: Zahlt Donald Trump vielleicht keine oder zu geringe Steuern? Oder spendet er doch nicht so viel Geld für wohltätige Zwecke, wie er immer behauptet hat? Oder hat er am Ende gar nicht so viel Geld, wie immer wieder vermutet wird? Oder hat er viel Geld auf Überseekonten geparkt? All das wäre für einen amerikanischen Präsidenten ziemlich peinlich und ein Grund dafür, die Steuererklärung lieber nicht zu veröffentlichen.

In den meisten Ländern ist die Steuererklärung nicht öffentlich. Es gibt aber Ausnahmen: In Schweden zum Beispiel gibt es den "Taxeringskalender". Den kann man sich kaufen. Er sieht ähnlich aus wie ein Telefonbuch. Darin ist das zu versteuernde Einkommen aller Schweden aufgelistet - aufgeschlüsselt nach Personen. Auch in Norwegen sind die Steuerdaten öffentlich. Jeder kann einsehen, dass und wie viel der Nachbar an Steuern zahlt. In der Schweiz gab es bis in die 1990er Jahre in manchen Kantonen noch öffentlich ausgelegte Steuerlisten. Das ist mittlerweile aber Geschichte.