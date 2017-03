Elektrogeräte Wie beim Energielabel getrickst wird

Für viele ist das Energielabel auf dem Elektrogerät ein wichtiges Kaufargument. Ob Waschmaschine, Kühlschrank oder Fernseher, keiner will einen Stromfresser zu Hause haben, sparsam und effizient soll das Gerät sein. Doch wie verlässlich sind die Label-Angaben? In der Wohnung einer Zuschauerin aus der Nähe von Mainz überprüft MARKTCHECK, zusammen mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, verschiedene Elektrogeräte und befragt zudem einen Energie-Experten. Ergebnis: Viele Angaben sind geschönt und geben nicht das wahre Ergebnis wieder.

Um rauszufinden, ob die Angaben auf dem Label stimmen, installieren wir, zusammen mit Elke Dünnhoff von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, an der Waschmaschine ein geeichtes Strommessgerät. Elke Dünnhoff überprüft für uns den Stromverbrauch der vergangenen fünf Tage und rechnet ihn dann auf ein Jahr hoch. Auch am Fernseher mit dem Energiesparlabel A++ montieren wir einen Strommesser.

Aber woran liegt das? Wir wollen es genau wissen und besuchen in Wien den Energieeffizienz-Experten Sepp Eisenriegler. Der Unternehmer repariert und verkauft nicht nur Elektrogeräte, sondern hält seit Jahren Vorträge vor EU-Gremien zum Thema Energieeffizienz. Der höhere Stromverbrauch in der Praxis wundert ihn nicht.

Sepp Eisenriegler, Energieeffizienz- Experte: "Die Ökolabel-Regulierung der EU hat einen großen Nachteil. Durch bestimmte Testbedingungen stimmt der Jahresverbrauch, der auf dem Energieeffizienz-Label draufsteht, mit der Realität überhaupt nicht überein. In Wahrheit verbrauchen die Leute mit den Geräten, wo das draufsteht, mindestens das Doppelte oder sogar ein Vielfaches an Strom."

Beispiel Kühlschrank: Für das Label wird der Stromverbrauch bei völlig leerem Kühlschrank gemessen, die Tür ist dabei permanent geschlossen, so schreibt es die EU-Verordnung vor. Wer also einen Kühlschrank tatsächlich nutzt, also befüllt hat und mehrfach am Tag die Tür öffnet, hat einen deutlich erhöhten Stromverbrauch.