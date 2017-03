Tourismus-Trends Erdogan, Trump und die Folgen fürs Reisegeschäft

Der Touristikmarkt reagiert von jeher auch empfindlich auf politische Krisen. Wie wirkt sich die aktuelle Lage in der Türkei und den Vereinigten Staaten auf den Tourismus aus?

Mit riesigen Plakaten wirbt die Türkei schon in den Eingangsbereichen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin für türkisfarbenes Meer und weiße Strände. Das staatliche Tourismusministerium präsentiert die Sonnenseite des Landes. Doch im letzten Jahr ist der Umsatz der türkischen Tourismusbranche massiv eingebrochen.

Seit Beginn der Serie von Terroranschlägen in der Türkei im Juni 2015 kommen immer weniger Touristen in das Land. Die immer angespanntere politische Situation sorgt dafür, dass sich der negative Trend auch 2017 fortsetzt. Im Januar lagen die Buchungen für die kommende Sommersaison in den Reisebüros nochmal 58 Prozent unter den schon schwachen Zahlen des Vorjahres.