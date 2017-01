Thermomix Wie das Küchengerät gepuscht wird

Marktcheck klärt auf

Thermomix - das angebliche Wundergerät für die Küche, zumindest wenn man der Werbung glaubt und auch den Kommentaren mancher Nutzer. Doch was macht den angeblichen Alleskönner so erfolgreich? Marktcheck-Reporter Christian Saathoff war auf einer Thermomix-Party in Schorndorf dabei und hat versucht, dem Geheimnis des "Küchenwunders" auf die Spur zu kommen. Wie der Thermomix gehypt wird und wie gut die Konkurrenz abschneidet? Marktcheck klärt auf.

Die folgenden Punkte können Ihnen dabei helfen, herauszufinden, ob ein Thermomix oder eines der Konkurrenzprodukte auch etwas für Sie wäre:

Will oder brauche ich eine Küchenmaschine mit Kochfunktion?

Als erstes sollte überlegt werden, für welche Zwecke die Küchenmaschine genutzt werden soll. Der entscheidende Unterschied zwischen einem Thermomix und handelsüblichen Küchenmaschinen ist nämlich seine Kochfunktion. Daher ist es wichtig zu klären, ob eine Küchenmaschine mit Kochfunktion überhaupt in Frage kommt. Die meisten Kochfunktionen eines solchen Gerätes können nämlich auch mit herkömmlichen Küchengeräten ähnlich schnell erledigt werden.

Stören mich die Geräusche der Maschine?

Küchenmaschinen sind generell eher laute Geräte – so auch die Küchenmaschinen mit Kochfunktion, denn die Geräte rühren meist während des Kochvorganges weiter, damit das Essen nicht anbrennt. Das Rührgeräusch dabei ist aber deutlich lauter als das händische Rühren im Topf auf dem Herd. Bei einem Test der Stiftung Warentest landete beispielsweise der Thermomix TM 5 nur auf dem vierten Platz, da er unter anderem als zu laut beurteilt wurde. Wen laute Geräusche stören, der sollte nochmal nachdenken, ob eine Küchenmaschine mit Kochfunktion das richtige ist.

Habe ich genug Platz?

Wer einen Thermomix oder eine andere Küchenmaschine mit Kochfunktion kaufen möchte, sollte aber noch eine weitere grundlegende Fragen klären: Habe ich in meiner Küche überhaupt genügend Platz für das Gerät? Thermomix und Co. sollten nämlich einen festen Stand haben und es sollte rundherum genug Platz vorhanden sein, um das Gerät problemlos zu bedienen und mit Zutaten zu befüllen. Wer die Dampfgar-Funktion nutzen möchte, sollte das Gerät außerdem aufgrund des Wasserdampfes nicht unbedingt direkt unter einen Hängeschrank stellen.

Habe ich einen sicheren Standort?

Neben der Platzfrage sollten auch Fragen zur Sicherheit geklärt werden. Denn die Messer in den Geräten sind scharf und drehen sich schnell. Wer zum Beispiel Kinder zuhause hat, sollte bei der Standortwahl sicher stellen, dass die Kinder keine Möglichkeit haben an Thermomix und Co. zu gelangen und bei laufendem Motor in die Einfüllöffnung zu greifen. Außerdem sollte ein Standort gewählt werden, bei dem die Kinder das Gerät mit heißem Inhalt nicht von der Arbeitsfläche ziehen können.

Für wie viele Personen koche ich in der Regel?

Wer eine Küchenmaschine mit Kochfunktion kaufen möchte, der sollte auch darüber nachdenken, für wie viele Personen er in der Regel kocht. Denn der Mixtopf vom Thermomix und seinen Konkurrenten hat meist nur ein begrenztes Fassungsvermögen. In einen Thermomix TM 5 passen beispielsweise grob zwei Liter - die gekochte Menge reicht somit für circa vier Personen. Wer also regelmäßig für mehrere hungrige Esser kocht, für den sind klassische Küchenutensilien möglicherweise besser geeignet.

Was möchte ich kochen?

Ein wichtiger Aspekt ist auch: Was wird in der Regel gekocht? Denn zu den Küchenmaschinen mit Kochfunktion gehört meist nur ein einziger Topf. Wenn Gerichte zubereitet werden, die in getrennten Töpfen gekocht werden müssen, müssen diese hintereinander zubereitet werden. Nur der Einsatz des Dampfgarers kann es ermöglichen, mehrere Bestandteile eines Gerichtes gleichzeitig, aber räumlich getrennt zuzubereiten.

Muss es immer ein Thermomix sein?

Inzwischen gibt es zahlreiche Küchengeräte mit Kochfunktionen, welche dem Thermomix Konkurrenz machen – beispielsweise günstige Geräte von den Discountern Aldi und Lidl. Diese unterschieden sich jedoch in manchen Funktionen vom Thermomix. Daher sollte man sich vor dem Kauf die Frage stellen, welche Eigenschaften und Funktionen das Küchen-Gerät unbedingt haben sollte. Wer beispielsweise keine integrierte Waage benötigt, der kann auch zu den günstigeren Konkurrenzprodukten greifen.

Unterschiede zwischen den Maschinen können beispielsweise sein:

integrierte Waage

ein Touchdisplay mit Rezeptanzeige (Guided Cooking)

Rühr- und Häckselfunktion (Linkslauf der Messer)

Fassungsvermögen des Topfes

Heizleistung

Motorleistung

Größe und Gewicht des Gerätes

zusätzliches Zubehör

Kann ich mir auch einen gebrauchten Thermomix kaufen?