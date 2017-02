Tanktipps vom Bundeskartellamt Schwankende Spritpreise ausnutzen

Für einen Liter Benzin kann man in einer Stadt innerhalb eines Tages 30 Cent mehr zahlen. Sogar an derselben Tankstelle schwankt der Preis stark. Tipps vom Bundeskartellamt zu den besten Tankzeiten.

Zwischen 18 und 20 Uhr sind die Spritpreise an den Tankstellen am günstigsten. Das hat die aktuelle Untersuchung des Bundeskartellamtes gezeigt. Außerdem gilt die Regel: Preiswerte Tankstellen bleiben preiswerte Tankstellen.

Wer bisher meinte, es gäbe schon bestimmte Wochentage, an denen Benzin oder Diesel billiger ist als an anderen Tagen, der irrt sich: Das Kartellamt hat keine wesentlichen Unterschiede zwischen einzelnen Wochentagen herausgefunden. Selbst an Feiertagen - also Ostern oder Pfingsten etwa - ist der Sprit nicht mehr auffällig teurer. Früher waren das ja Luxus-Tank-Tage.