"Stellenanzeige" für neuen Bahn-Chef Sächsisch, Shitstorms, Stuttgart 21

Die Pünktlichkeit weiter steigern - Den Güterverkehr sanieren und dabei keine neuen Schulden machen - Stuttgart21 anders enden lassen als den Berliner Flughafen - Dazu noch etliche kleinere Baustellen: Die Bordküchen in den ICEs zum Laufen bringen und in den Regionalzügen das W-LAN - Verlässliche Sitzplatz-Reservierungen

Ein abgeschlossenes Studium, zur Not des aktuellen Fahrplans - Extreme Stressresistenz - Die Fähigkeit, Shitstorms abzuwehren - Beste Verbindungen zu Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften - Gute Ortskenntnisse in Stuttgart und der geologischen Besonderheiten in und um Stuttgart - Langjährige Erfahrungen mit den vier Jahreszeiten und den damit einhergehenden Problemen - Sie sollten fließend sächsisch sprechen für die nächsten Tarifverhandlungen mit Claus Weselsky