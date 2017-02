Standpunkt zu Zetsche-Gehalt Daimler kräftig entstaubt

Aber nur kein Neid, auch wenn ihr Gehalt damit dem Vielfachen eines einfachen Daimler-Schaffers entspricht. Denn was sie geleistet haben, spricht für sich: Die Marke Daimler kräftig entstaubt. Schon abgeschrieben, verspottet und als abgehängt bezeichnet, haben sie in den vergangenen elf Jahren an der Daimler-Spitze mit neuen, attraktiven Autos der Konkurrenz von Audi und BMW am Ende doch eine Nase gedreht.