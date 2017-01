Stallpflicht wegen Vogelgrippe Werden Freiland-Eier knapp?

Wegen der Vogelgrippe müssen Landwirte ihr Geflügel im Stall halten statt im Freien. Worauf sich Konsumenten und Geflügelhalter einstellen müssen, sollte die Vogelgrippe nicht abklingen.

Vogelgrippe - Stallpflicht auch für Freiland-Hühner

Seit Monaten grassiert in Deutschland die Vogelgrippe - Geflügel muss deshalb im Stall bleiben. Den Verbrauchern konnte das bisher egal sein - doch schon bald könnten auch sie im Alltag erste Auswirkungen der Tierseuche spüren. Jedes vierte Ei, das in deutschen Supermärkten gekauft wird, ist bisher ein Freiland-Ei. Wer Freiland-Eier kaufen wollte, konnte das auch während der vergangenen drei Monate tun, obwohl derzeit wegen der Stallpflicht kaum ein Huhn in Deutschland tatsächlich im Freien gehalten wird.

Freiland-Eier aus dem Stall

So stellen sich Verbraucher glückliche Hühner vor

Eine EU-Verordnung erlaubt es den Landwirten, Eier auch dann als Freiland-Eier zu verkaufen, wenn die Tiere vorübergehend im Stall gehalten werden müssen. Allerdings gilt diese Ausnahme nur für höchstens drei Monate. Diese drei Monate werden überschritten, sollte die Stallpflicht noch einmal verlängert werden. In Schleswig-Holstein ist das bereits passiert. In anderen Bundesländern steht die Entscheidung in den kommenden Tagen an.

So gilt etwa in Baden-Württemberg die seit November geltende Stallpflicht für Geflügel ab 2. Februar nur noch in bestimmten Gebieten. In einzelnen Gebieten mit erhöhtem Vogelgripperisiko wird die Stallpflicht noch bis 15. März beibehalten. Das sind laut dem Ministerium für den ländlichen Raum überwiegend Regionen, die direkt an Seen und Gewässer grenzen. Bislang sind hier nur Wildvögel von der Vogelgrippe betroffen. Ein Übergreifen des Virus auf Nutztiere konnte verhindert werden.

Welche Folgen hat die Stallpflicht für die Verbraucher?

Eier könnten billiger werden

Sollte die Stallpflicht - insbesondere in der Eier-Hochburg Niedersachsen - tatsächlich verlängert werden, könnten über kurz oder lang die Freiland-Eier aus den Supermarkt-Regalen verschwinden. Stattdessen kommen die ehemaligen Freiland-Eier dann als Eier aus Bodenhaltung auf den Markt. Das könnte zu einem Überangebot und zu fallenden Eier-Preisen führen.

Die Freiland-Eier einfach aus dem Ausland zu importieren, dürfte für die Handelsketten schwierig werden, da auch in anderen europäischen Ländern derzeit Stallpflicht herrscht. Bio-Eier dagegen wird es weiterhin geben. Sie verlieren ihren Status auch dann nicht, wenn die Hennen länger als drei Monate im Stall bleiben müssen.

Was bedeutet die Stallpflicht für die Landwirte?

Für Bodenhaltung weniger Geld pro Ei

Für ein Ei aus Bodenhaltung zahlt der Handel den Landwirten etwa vier Cent weniger als für ein Freiland-Ei. Wer also bisher Freiland-Eier vermarktet hat, wird spürbar weniger Geld für seine Ware bekommen. Die Tierseuchenkasse kommt dafür nicht auf - die Landwirte dürften also auf den Verlusten sitzen bleiben.

Es sei denn, sie bekommen eine Entschädigung, so wie das in Schleswig-Holstein bereits angekündigt wurde. Ein ganz praktisches Problem ist: Viele Landwirte könnten Probleme bekommen, auf die Schnelle die Etiketten für die Eierkartons ändern zu lassen.

Was könnte die Politik tun?

An der Stallpflicht zu rütteln, ist nicht möglich, denn anders lassen sich die Hühnerbestände nicht vor der Vogelgrippe schützen. Kurzfristig bleibt also nichts, außer den Bauern Entschädigungen zu zahlen.

Langfristig wollen einige Landwirtschaftsminister bei der EU darauf hinwirken, dass Freiland-Eier ihren Status auch dann behalten dürfen, wenn die Stallpflicht länger als drei Monate angeordnet wird.