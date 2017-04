Stabmixer im Test Starke Küchenhelfer für wenig Geld?

Sie sind praktisch, vielseitig einsetzbar und bereits unter 50 Euro zu haben. Stabmixer sind in der Küche eine feine Sache. Ob cremige Suppe, selbstgemachter Smoothie oder sogar Cocktails: die kleinen Helfer sind wahre Allrounder. Doch welche taugen etwas und von welchen lässt man lieber die Finger? Wir haben vier gängige Produkte einem Praxischeck unterzogen. Obwohl alle in einer ähnlichen Preisklasse liegen, sind die Unterschiede doch erheblich. Marktcheck macht den Test.

Severin SM 3792 (ca. 40 Euro): Für Severin ist dieser Stabmixer ein "Multitalent". Doch unsere Tester sehen das etwas anders: Dieses Gerät muss sich beim Mixen deutlich mehr anstrengen, was man auch hört. "Also Barkeeper müssen ja irgendwie immer elegant aussehen beim Arbeiten. Das haben wir auf keinen Fall hier bei" beschreibt Bartender Nic Shanker seinen Eindruck. "Das Gerät wird warm" fügt Küchenchef Benjamin Bartschies an und hat "das Gefühl, dass das Messer jetzt schon stumpf ist" . Nicht überraschend: Das Ergebnis ist für alle drei Tests nicht zufriedenstellend.

Russel Hobbs Aura 21501-56 (ca. 40 Euro): "Ein Muss für jede Küche", sagt Russell Hobbs über diesen Stabmixer. Sehen das auch unsere Tester so? "Das Gerät wird nach 20 Sekunden schon warm", erklärt Küchenchef Benjamin Bartschies entsetzt. Auch Bartender Nic Shanker verzweifelt, weil er seine Eiswürfel mit diesem Stabmixer fast gar nicht zerkleinert bekommt. Ähnliches Bild bei der Fleischfarce von Küchenchef Benjamin Bartschies: "Die (Fleischstücke) sehen aus wie vorher. Also, dass muss ein Mixer erst mal schaffen – nämlich gar nichts."

MultiQuick 3 MQ 3000 von Braun (ca. 50 Euro): "Für schnelles und effizientes Pürieren" ist dieser Stabmixer gut - meint Braun. Und was sagen unsere Tester? "Man sieht direkt ein Ergebnis", freut sich Sportstudentin Vanessa Meven. Der Stabmixer fräse sich von Anfang an durch das Obst – ohne Stop. Ihre beiden Testkollegen sind vom Ergebnis nicht ganz so beeindruckt: "Man sieht bei der Fleischfarce noch kleine Stückchen", diagnostiziert Küchenchef Benjamin Bartschies. Bei Bartender Nic Shanker ist der Daiquiri am Ende zwar perfekt gelungen, aber es hat etwas länger gedauert und war anstrengender als beim Bosch-Mixer.