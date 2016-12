Spanische Urlaubsmafia Vorsicht bei Onlinebuchung von Ferienhäusern

Villa mit sechs Zimmern, Riesenpool, tollem Meerblick für schlappe 120 Euro am Tag? Zu schön, um wahr zu sein. Betrüger zocken Urlauber im Internet mit Fake-Ferienhäusern ab. So kann man sich schützen.

Wenn ich ein Ferienhaus im Internet buchen möchte, an welcher Stelle sollte ich stutzig werden?

Ferienhäuser können so schön sein - auf Fotos

Es gibt Werbeversprechen, die sind einfach zu vollmundig, um wahr zu sein. Zum Beispiel, wenn man liest, 20 Prozent Rabatt oder auch mehr bei Sofortzahlung, sollten die Alarmglocken schrillen. Oder manche werben damit, 50 Prozent billiger zu sein als andere - das ist auch auffällig. Wenn also etwas so extrem günstig angeboten wird, ist in der Regel Misstrauen angesagt.