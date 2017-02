Ski-Trends und Schnäppchen Kaum noch Ausrüstung für Wintersportler

Zur Faschingszeit wollen viele auf die Piste, skifahren. Die Fastnachtsferien bieten sich an für Skiurlaub. Wer noch schnell in eine neue Skiausrüstung investieren möchte, könnte Probleme kriegen.

Die Lust am Wintersport ist diese Saison groß - die Regale sind gelichtet

Fragen an Geli Hensolt, SWR Wirtschaft und Soziales

Weil man möglicherweise vor einem ziemlich leeren Regal steht. Das liegt vor allem am kalten Januar, heißt es beim Handelsverbund Sport 2000, zu dem fast 1.300 Sportfachgeschäfte in Deutschland gehören. Weil es so schön kalt und verschneit war, haben viele Leute Lust auf Wintersport bekommen. Die Nachfrage nach Schlitten, Langlaufski, Ski und Schlittschuhen war deshalb groß.