Ryanair fliegt ab Frankfurt Wie Billigflieger den Markt bestimmen

Ryanair greift damit einheimische Ferienfluganbieter, die Lufthansa und ihre Billigtochter Eurowings an. Frankfurt am Main ist die neunte deutsche Basis von Ryanair, die 85. in Europa. Ryanair fliegt weiterhin auch vom Flughafen Frankfurt-Hahn ab, etwa 120 Kilometer entfernt in Rheinland-Pfalz.