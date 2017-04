Ressourcen-Knappheit Fünf Erden für die USA, drei für Deutschland

In Deutschland passiert das in diesem Jahr am 24. April, dem deutschen Weltüberlastungstag. Jeder Baum, der ab diesem Tag gefällt wird, jeder Fisch, der ab da gefangen wird, und alles CO2, das ausgestoßen wird, ist nicht mehr von den natürlichen Ressourcen gedeckt. Ab Ende April leben wir damit auf Pump. Und das in diesem Jahr bereits fünf Tage früher als noch im Vorjahr.