Rauchmelder Wo müssen sie hängen? Wer haftet bei Fehlalarm?

Marktcheck fragt Möller

Seit Anfang dieses Jahres herrscht in allen Wohnungen und Häusern im Sendegebiet Rauchmelder-Pflicht. Was droht, wenn man keinen hat? Wer ist zuständig für die Wartung? Und muss man für Fehlalarme wegen Fahrlässigkeit zahlen? Marktcheck fragt Möller.

In welchen Bundesländern sind Rauchmelder Pflicht?

Inzwischen gibt es in fast allen Bundesländern eine Einbaupflicht für Rauchmelder. Diese Pflicht besteht sowohl für Neu- und Umbauten, als auch für bestehende Wohnräume. Eine Ausnahme bildet Sachsen. Hier herrscht die Rauchmelderpflicht bis dato nur für Neu- und Umbauten - bestehende Wohnräume sind davon aber ausgeschlossen.

In einigen Bundesländern, zum Beispiel Baden-Württemberg, besteht die Einbaupflicht für Rauchmelder schon seit längerem. In anderen Bundesländern, wie beispielsweise Berlin, besteht diese Pflicht erst seit kurzem. Dort wurde den Wohnungs- und Hauseigentümer nun eine Frist gesetzt, bis wann der Einbau erfolgt sein soll. Wie genau die Fristen in ihrem Bundesland geregelt sind, können Sie hier nachlesen: Rauchmelder retten Leben

In welchen Räumen müssen Rauchmelder angebracht werden?

Bei diesem Punkt sind sich die Bundesländer einig: In Aufenthaltsräumen, in denen Personen schlafen, müssen Rauchmelder angebracht sein. Dazu zählen auch Kinderzimmer und Gästezimmer. Außerdem muss in Fluren, die zu diesen Aufenthaltsräumen führen, ein Rauchmelder hängen. Natürlich kann man auch in anderen Zimmern einen Rauchmelder aufhängen - in den vorgeschrieben Räumen sind die Rauchmelder aber besonders wichtig, da der Geruchssinn eines Menschen im Schlaf nicht zuverlässig funktioniert. In den Schlafräumen wird man daher von einem Brand beziehungsweise Rauch besonders plötzlich überrascht – oft ist es dann schon zu spät. Ein Rauchmelder kann die Bewohner rechtzeitig warnen. Und auch in Fluren sind Rauchmelder wichtig, vor allem damit Rauch auf Fluchtwegen erkannt wird.

Übrigens: Die meisten Wohnungsbrandopfer sterben durch Rauch und nicht am Feuer. Rauchmelder schützen davor, denn eine Rauchvergiftung kann schon nach zwei Minuten tödlich sein.

Wie müssen Rauchmelder angebracht werden?

Generell gilt: Rauchmelder sollten am besten an der Zimmerdecke und möglichst in der Mitte des Raumes angebracht werden. Außerdem muss man mehr als einen Rauchmelder anbringen, wenn der Raum eine größere Fläche als 60 m² hat oder der Raum durch Teilwände oder Möblierung unterteilt ist, wodurch die Rauchausbreitung eingeschränkt werden kann. Hinzu kommt, dass Rauchmelder nicht in der Nähe von Klima- oder Lüftungsauslässen angebracht werden sollten, da die Zugluft dafür sorgen könnte, dass der Rauch nicht zum Rauchmelder dringt. Besondere Vorsicht gilt bei der Montage von Rauchmeldern an schrägen Decken. Wenn die Neigung der Decke mehr als 20 Grad beträgt, darf der Rauchmelder nicht an der Deckenspitze angebracht werden, da sich dort ein Wärmepolster bilden kann, welches verhindert, dass der Rauch zum Rauchmelder gelangt.

Wie genau der Rauchmelder an schrägen Decken, in langen Fluren, in schmalen Räumen oder in anderen Räumlichkeiten angebracht werden soll, kann detailgenau auf dieser Seite nachgelesen werden: Rauchmelderpflicht.eu

Wer ist für den Einbau und die Wartung verantwortlich?

Für den Einbau eines Rauchmelders ist immer der Eigentümer verantwortlich – beziehungsweise die Bauherren bei Neubauten. Die Montage der Melder gilt als Modernisierungsmaßnahme. Daher darf der Vermieter die Kosten auf die Mieter umlegen. Dafür darf er die Kaltmiete um 11% der Anschaffungs- und Installationskosten erhöhen (§559 BGB). Da es sich dabei aber um einen sehr geringen Betrag handelt, sehen die meisten Vermieter davon ab.

Die regelmäßige Wartung der Rauchmelder hingegen muss nicht unbedingt der Eigentümer tragen. Denn die Verantwortung für die Wartung ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. So ist beispielsweise in Rheinland-Pfalz eindeutig der Eigentürmer dafür zuständig. In Baden-Württemberg hingegen ist es der Bewohner oder Mieter – außer der Eigentümer übernimmt die Wartung von sich aus. Die Kosten für die Wartung der Rauchmelder kann der Vermieter übrigens auch als Betriebskosten auf seine Mieter umlegen.

Folgende Tabelle gibt Aufschluss über die verschiedenen Regelungen der Bundesländer:

Regelung Wo gültig? Die Wartung übernimmt der unmittelbare Besitzer – sprich Bewohner oder Mieter – außer der Eigentümer übernimmt die Wartung. Baden Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein Die Wartung übernimmt der Mieter. Berlin Die Wartung übernimmt der Eigentümer – falls nicht anders vereinbart. Mecklenburg-Vorpommern Die Wartung übernimmt der Eigentümer / Vermieter. Brandenburg, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Wie oft ein Rauchmelder gewartet beziehungsweise überprüft werden sollte, kann der jeweiligen Bedienungsanleitung entnommen werden. Gemäß der DIN-Norm 14676 muss darüber hinaus aber eine jährliche Funktionsprüfung stattfinden.

Was muss beim Kauf eines Rauchmelders beachtet werden?

Die eingebauten Rauchmelder müssen laut DIN-Norm (DIN EN 14604) bestimmte Mindestleistungsmerkmale erfüllen:

Der Alarmton des Melders muss Minimum 85 dB (A) betragen.

Für die Funktionsüberprüfung muss ein Rauchmelder einen Testknopf haben.

Der Melder sollte so konstruiert sein, dass der Rauch von allen Seiten gleichermaßen in die Rauchmesskammer kommt.

Der Rauchmelder muss mindestens 30 Tage, bevor die Batterien leer gehen, durch ein wiederkehrendes Warnsignal auf sich aufmerksam machen.

Daher unser Kauftipp: Kaufen Sie nur einen Rauchmelder, der ein CE-Zeichen mit Prüfnummer und die DIN-Norm "EN 14604" trägt.

Was passiert, wenn ich der Einbaupflicht nicht nachkomme?

Wer keinen Rauchmelder eingebaut hat, der verstößt gegen die jeweilige Landesbauordnung und handelt somit rechtswidrig. Laut dem Innenministerium in Baden-Württemberg ist dafür aber keine Strafe, zum Beispiel in Form von Bußgeld, vorgesehen.

Hinzu kommt, dass es bisher keine amtliche Prüfungen oder Kontrollen bezüglich der Rauchmelderpflicht gibt. Denn für die Kontrollen wären die Kommunen zuständig und nicht das Land, da Brandschutz auf Kommunalebene angesiedelt ist und da die Einhaltung der Landesbauordnung durch die jeweiligen Bauämter der Gemeinde überprüft wird. Die Kommunen können den Aufwand dieser Kontrollen aber nicht leisten.

Sobald es zu einem Brand kommt, kann es aber kritisch werden, wenn kein Rauchmelder eingebaut ist. Denn falls jemand verletzt wird, kann der Verstoß gegen die Bauordnung ein strafrechtliches Verfahren zur Folge haben.

Zahlen Versicherungen im Brandfall, auch wenn kein Rauchmelder installiert war?

Wenn es zu einem Brand gekommen ist, springen in der Regel die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung ein. Nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherer (kurz: GDV) sogar dann, wenn keine Rauchmelder eingebaut wurden: Es müsse keine Verweigerung von Leistungen befürchtet werden, da Rauchmelder zum Schutz von Menschenleben eingebaut werden müssen und nicht für das Verhindern von Sachschäden. Nichtsdestotrotz können die Versicherungen in einem solchen Fall ihre Leistungen kürzen, da die gesetzlichen Bestimmungen missachtet wurden.

Wer haftet bei einem Fehlalarm?

Zunächst gilt es zu beachten, ob der Rauchmelder mit der Feuerwehrleitstelle verbunden ist. Denn in diesem Fall wird der Rauchmelder rechtlich wie eine Brandmeldeanlage gewertet. Wird dann ein Alarm ausgelöst, weil der Mieter seine Obhutspflicht verletzt hat, kann es sein, dass er die Kosten für den Feuerwehreinsatz übernehmen muss. Die Obhutspflicht wird beispielsweise dann verletzt, wenn das Kochverhalten zu übermäßiger Rauch-, Dunst- oder Hitzentwicklung führt und dadurch ein korrekt angebrachter und funktionierender Rauchmelder den Feueralarm auslöst (LG Frankfurt/Main, Urteil v. 8.9.2015, 2-11 S 153/14).

Die meisten Rauchmelder sind aber nicht mit der Notrufzentrale verbunden, sondern geben ein lautes Piepen von sich, wenn Rauch in ihre Messkammern gelangt. Wenn nun die Nachbarn einen Notruf absetzen, es sich aber um einen Fehlalarm handelt, muss weder der Mieter noch der Nachbar für den Feuerwehreinsatz oder eventuelle Schäden, die beim Aufbrechen der Wohnungstür durch die Feuerwehr entstanden sind, aufkommen. Denn in einem solchen Fall gab es Anhaltspunkte, dass in der Nachbarwohnung ein Notfall vorliegt – der Nachbar hat also richtig gehandelt (LG Berlin, Urteil v. 26.1.2011, 49 S 106/10; AG Hannover, Urteil v. 20.4.2007, 537 C 17077/05).