Ranking der fahrradfreundlichsten Städte Karlsruhe auf Platz 1 in BW– Mainz in RP

Karlsruhe auf Platz 1 in BW– Mainz in RP

In Münster sind die Fahrradfahrer so zufrieden wie in keiner anderen deutschen Stadt.

Alle zwei Jahre fragt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC Radfahrer in deutschen Städten, wie wohl sie sich dort im Straßenverkehr fühlen. Daraus wird dann der so genannte „Fahrradklimaindex“ veröffentlicht. In der heute vorgestellten Ausgabe für 2016 liegt in Gesamtdeutschland erneut Münster in Nordrhein-Westfalen auf Platz 1.