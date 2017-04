Prospekt-Angebote Wirklich günstige "Schnäppchen"?

Jedes Wochenende sind die Briefkästen voll damit: Prospekte. Schicke Werbeblättchen, die uns zum Kauf animieren sollen. Topangebote soweit das Auge reicht. Hier ist alles billig, so der Eindruck, wenn man die bunten Blättchen anschaut. Doch gilt das wirklich? Je bunter und größer das Angebot ist, desto preiswerter? Marktcheck wollte das genau wissen und hat dutzende Prospekte durchforstet und den Schnäppchen-Check gemacht. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Zum Teil gab es die angeblichen Superknaller zum gleichen Preis ganz regulär bei der Konkurrenz. Manchmal gab es die Produkte im Internet sogar noch günstiger. Wie uns die Händler mit ihren Prospekt-Angeboten hinters Licht führen. Marktcheck deckt auf.

Wir durchforsten die Werbeblätter, von Supermärkten, Discountern, Baumärkten und Elektronikgeschäften.

Bei Lebensmittel fällt uns auf, dass die Angebote in den meisten Fällen tatsächlich günstig sind. Das bedeutet aber nicht, dass man woanders nicht noch besser wegkäme. Beispiel: Ein Set Sahne Joghurt von Danone wird bei Penny 37 Prozent billiger angeboten als sonst, reduziert von 1,79 auf 1,11 Euro. Unschlagbar? Nein! Bei Edeka kostet es nur 99 Cent.

Trick: Zeitdruck

Nicht der einzige Fall, bei dem sich ausgerechnet Prospektware vom Discounter als teurer entpuppt: Ein Kinderüberraschungsei im Maxiformat kostet laut Lidl-Prospekt 2,99 Euro - nur für kurze Zeit. Doch bei Kaufland gibt es das Ei laut Prospekt für nur 2,49 Euro - also für 20 Prozent weniger. Wir fragen bei Lidl nach, warum der vergleichsweise teure Artikel überhaupt im Prospekt steht. Als Antwort bittet Lidl uns schriftlich um Verständnis dafür, dass keine näheren Angaben zur Preisgestaltung gemacht werden.

Sind die "Schnäppchen" in Zeitungs-Beilagen wirklich billiger?

Marktpsychologen wie Peter Michael Bak aus Saarbrücken wissen, dass solche vergleichsweise teuren Angebote in Prospekten wie Lockvögel wirken, sobald man die Verbraucher zusätzlich unter Zeitdruck setzt. Wird ein Angebot also zeitlich limitiert, mit Aussagen wie „nur an diesem Wochenende oder "nur noch bis morgen", bekommt man laut Peter Michael Bak, das Gefühl, man würde etwas verpassen. "Dann ist das quasi eine Verlustempfindung und wir möchten nichts verlieren und deswegen ist das eine Sache, die uns sofort aktiviert," so der Experte.

Trick: Hinweis auf unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Im Edeka-Prospekt spart man für ein Barbie-Reitpferd im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers (UVP) angeblich mehr als 50 Prozent. Klingt erst mal super, doch unsere Recherchen im Internet ergeben, dass die UVP bei anderen Anbietern nicht mit 85 Euro wie bei Edeka, sondern nur mit 69,99 Euro angegeben wird. Von Hersteller Mattel erfahren wir dazu, dass er seine Preisempfehlung für den Artikel vor einiger Zeit nach unten korrigiert hat, der niedrigere Preis sei auch die aktuelle UVP.

Wieso benutzt Edeka den in seiner Werbung nicht? Edeka erklärt schriftlich, man habe den korrekten, uns in dem Angebot unseres Lieferanten genannten UVP des Herstellers angegeben. Aber genau der ist veraltet. Gerichte haben in ähnlich gelagerten Fällen schon entschieden: Wer mit solchen veralteten Preisempfehlungen wirbt, handelt wettbewerbswidrig, die Werbung ist irreführend.

Trick: Groß hervorgehobene Preise

Auch bei Technik-Angeboten durchforsten wir Prospekte. Uns fällt auf, das man besonders bei Offerten, die nicht vom Fachhandel kommen, genauer hinschauen sollte. Ein Hoover-Wärmepumpentrockner wird beispielsweise im Edeka-Prospekt 300 Euro günstiger angeboten, kostet statt knapp 700 nur 399 Euro. Allerdings finden wir bei Online-Händlern das Gerät schon für 379 - ohne große Sprüche, inklusive Versand.

Aber auch bei den Elektronik-Fachmärkten sind Schnäppchenjäger nicht immer besser dran: Im Prospekt einer Expert-Filiale gibt es einen 55-Zoll-Fernseher von Samsung für 1.799 Euro - der groß und dickgeschriebene Preis signalisiert eine dicke Ersparnis. Im Internet finden wir das identische Gerät aber schon für 1.539 Euro - mehr als 200 Euro weniger.

Überhaupt stellen wir fest, dass dort, wo Preise in Prospekten besonders hervorgehoben werden, häufig am wenigsten Ersparnis drin steckt. Beispiel Parfüm: Bei Karstadt kostet das Aramis Eau de Toilette 59,99 Euro - 50 Euro gespart, ein 7-Tage-Preis zum Jubiläum. Klingt wie geschenkt, allerdings bieten Parfümhändler das Produkt durch die Bank für 39 Euro an, rund 35 Prozent günstiger.

Marktforscher wissen, dass solche vermeintlichen Schnäppchen vor allem Kurzentschlossene abfischen, die die Produkte gar nicht auf dem Einkaufszettel haben. Ein klassischer Mitnahmeeffekt also, bei dem gute Geschäfte winken.

Fazit: Prospektangebote sind für Verbraucher nicht immer ein guter Deal. Echte Schnäppchen sind rar. Auch hier gilt: Preise vergleichen und sich nicht von fetter Werbung beeinflussen lassen.