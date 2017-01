Private Wachdienste Geschäft mit der Sicherheit boomt

Bundesweit seien mehr Wachdienste im Einsatz gewesen als in den Vorjahren, sagte eine Sprecherin des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft dem SWR. Die Nachfrage nach Sicherheitspersonal habe zum Jahresende noch einmal angezogen. Auch die privaten Sicherheitsdienste in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatten zum Jahreswechsel alle Hände voll zu tun.

Auch das Sicherheitsgeschäft zum Jahreswechsel lief zum Beispiel richtig gut, die Aufträge haben zugenommen. Viele Menschen seien aufgrund der aktuellen Sicherheitslage und der Vorfälle in Köln im vergangenen Jahr verunsichert, heißt es vom Marktführer Securitas, der in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Niederlassungen hat.

Das gesamte Jahr über hatten die privaten Sicherheitsdienste im Südwesten extrem viel zu tun. Seien es Großveranstaltungen wie das Cannstatter Volksfest in Stuttgart, Fußballspiele in der ersten oder zweiten Bundesliga oder die Weihnachtsmärkte zum Beispiel in Trier oder Ludwigshafen - fast überall wurde das Sicherheitspersonal 2016 noch einmal erhöht.

Die Sicherheitsbranche reagiert darauf auch mit technischen Maßnahmen. Neuerdings werden mobile Videokameras eingesetzt, die in Minutenschnelle aufgebaut sind und dann bestimmte Bereiche überwachen. Die Kameras sind mit GPS-Sensoren, Temperaturmelder und Lautsprecher ausgestattet. Das Sicherheitspersonal kann also durch laute Ansagen mögliche Einbrecher abschrecken.

Obwohl die Technik in den vergangenen Jahren vorangeschritten ist, gilt die Sicherheitsbranche weiterhin als Job-Motor. Bundesweit arbeiten hier knapp 250.000 Menschen. In Baden-Württemberg sind es 25.000, in Rheinland-Pfalz 6.000. Tendenz: weiter steigend. Fast alle Sicherheitsdienste suchen aktuell händeringend nach Personal. Wer also auf der Suche nach einem Job ist, wird hier fündig - mit Sicherheit.