Preiswert, nützlich, gut? Herd und Kühlschrank

Die Deutschen sind Hobbyköche: 40 Prozent bereiten das Essen für sich und ihre Familie am liebsten selbst zu. Tendenz steigend! Und wer gern kocht, der verbringt pro Woche im Schnitt vier bis sechs Stunden in der Küche. Veraltete, schlecht funktionierende Küchengeräte sind da ein echtes Ärgernis. Es wird Zeit für Neuanschaffungen! Ein Muss dabei: Herd, Backofen und Kühlschrank. Doch was gibt’s fürs Geld? Worauf sollte ich beim Einkauf achten? Und: Welche Gerät sind gut für die Umwelt? SWR Reporterin Eva Röder will das herausfinden.