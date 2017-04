Taschendiebstahl Die perfiden Tricks der Diebe

Die warme Jahreszeit ist wie geschaffen für Langfinger: Schlendern in der Fußgängerzone, entspannt im Straßencafe sitzen, die Handtasche locker über die Schulter gehängt - Taschendiebe beschert das reiche Beute. In den vergangenen Monaten registriert die Polizei wieder vermehrt Fälle. Mit raffinierten Tricks und ausgefeilter Technik gehen die Diebe immer dreister vor. Zudem haben sie oft leichtes Spiel, da sich viele Passanten bereits sicher fühlen, wenn sie das Portemonnaie zum Beispiel in der verschlossenen Handtasche haben. Weit gefehlt: Mit einem Trickdieb und der Polizei auf Beutezug in der Karlsruher Innenstadt haben wir es ausprobiert und zeigen, wie Sie sich vor den dreisten Langfingern schützen können.