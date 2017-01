Orangen-Direktsaft im Test Welcher ist der beste?

Marktcheck macht den Test

Gerade in der kalten Jahreszeit ist es manchmal schwer, genügend Gemüse und Obst zu sich zu nehmen - da setzen viele auch auf Fruchtsäfte als Ergänzung. Vor allem auf Orangensaft, wo die Deutschen angeblich sogar Weltmeister im Verbrauch sind. Angeblich bevorzugen die Verbraucher dabei Direktsäfte. Aber welcher ist der beste? Marktcheck lässt verschiedene Direktsäfte geschmacklich testen und im Lebensmittellabor überprüfen. Können die günstigeren Tetrapack-Säfte mit den teureren gekühlten mithalten? Und wie unterscheiden sich die Inhaltsstoffe?

Acht Liter Orangensaft trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. In einer nicht repräsentativen Marktcheck-Umfrage unter Supermarkt-Kunden geben die meisten an, am liebsten Direktsaft zu trinken. Und von denen gibt es ja auch ein großes Angebot - sowohl im Getränkekarton als auch (deutlich teurer) in Flaschen im Kühlregal.

In unserem Test treten an: Direktsäfte im Tetrapak von Aldi, Netto, Edeka sowie der Bio-Saft von Alnatura. Dazu gekühlte Säfte von Rewe, Edeka, Tegut und Valensina.

Unauffällig im Labor

Die Kandidaten müssen sowohl die Verkostung durch einen Experten als auch eine Laboranalyse überstehen. Denn auch Direktsäfte müssen haltbar gemacht werden. Dazu werden sie pasteurisiert - also für eine kurze Zeit auf etwa 75 Grad erhitzt. Macht man dabei etwas falsch - erhitzt den Saft etwa zu schnell oder zu hoch - entsteht dabei Hydroxymethylfurfural (HMF).

Rund 80 Prozent des weltweiten Orangensafts stammen aus Brasilien. Schon für den Weg muss er haltbar gemacht werden. In den Abfüllbetrieben in Deutschland wird der Orangensaft meist noch einmal pasteurisiert, ehe er im Supermarktregal landet.

Im Labor finden die Lebensmittelchemiker bei einem Saft eine ganz geringe Menge HMF - "aber diese Menge ist so gering, dass auch das kein Hinweis auf eine wirklich scharfe Hitzebehandlung ist", so Testleiter Dr. Ulrich Nehring. Alle Säfte wurden also durch die Bank weg schonend haltbar gemacht - ein sehr gutes Ergebnis.

Orangensäfte reich an Vitamin C

Direktsaft darf nur fruchteigenen Zucker enthalten

Und was steckt drin in unseren Säften? Unterscheiden sich die Inhaltsstoffe - und sind manche gar gesünder als andere? Carolin Traub von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg nimmt unsere Säfte mal genau unter die Lupe. Direktsäfte bestehen zu 100 Prozent aus Frucht, es darf kein Zucker zugesetzt sein. Außerdem enthalten alle wertvolle Carotinoide, Pholsäure und Vitamin C.

Die Leitsätze für Fruchtsäfte schreiben vor, dass ein Orangensaft mindestens 20 Milligramm Vitamin C pro 100 Milliliter enthalten muss. Edeka setzt sogar noch etwas zu - was die Expertin kritisiert. "Da wir nur einen Tagesbedarf von 100 Milligramm Vitamin C haben, sind wir nicht darauf angewiesen, das aus dem Saft zu ziehen. [...] Also die Zusätze brauchen wir nicht."

Edeka meint dazu auf Anfrage: "Eine Zudosierung von Vitamin C trägt [...] dazu bei, den in der Nährwerttabelle deklarierten Vitamin C-Gehalt und den Wert der empfohlenen Tagesdosis für unsere Kunden zu gewährleisten."

"Der perfekte Orangensaft für mich wäre ein geschmacklich gleichschenkliges Dreieck. Aus natürlich der süßen Fruchtigkeit. Wir brauchen aber auch eine Säure, die eine gewisse Frische mitbringt. Und auch einen Bitterstoff." Christian Bordthäuser, Sommelier

Entscheidend für unseren Test ist also das Urteil von Sommelier Christian Brodthäuser. Er beschäftigt sich schon lange mit Fruchtsäften und verkostet unsere Testkandidaten blind. Seine Favoriten: der Biosaft von Alnatura und der gekühlte Saft von Rewe - mit nur 1,49 Euro einer der günstigsten in unserem Testfeld.