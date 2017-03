Neues Verpackungsgesetz Besseres Recycling oder eher Papiertiger?

Das jahrelang umstrittene Verpackungsgesetz ist jetzt vom Bundestag beschlossen worden. Wichtigstes Ziel: mehr Recycling. Unser Experte hat da seine Zweifel.

Das neue Verpackungsgesetz stößt auf Kritik - von Umweltverbänden und Verpackungsindustrie

Die Bundesbürger produzieren jede Menge Müll - rund 200 kg pro Kopf jedes Jahr allein an Verpackungsmüll - dabei wandern wertvolle Materialien in die Tonne, die gut wiederverwertet werden können. Mit dem neuen Verpackungsgesetz soll nun die Recyclingquote steigen: Für Kunststoffe zum Beispiel in zwei Schritten: erst auf 58, dann auf 63 Prozent.

Auch für die anderen Materialien gelten dann höhere Recyclingziele: Papier, Glas und Metall sollen bis in fünf Jahren zu 90 Prozent wiederverwertet werden. Die Hersteller sind angehalten, ihre Verpackungen möglichst recyclingfähig zu machen.

Bundesweite Wertstofftonne - im Eimer

Das Wichtigste aus dem neuen Gesetz:

Der ursprüngliche Plan, bundesweit für die Sammlung aller wertvollen Materialien die Wertstofftonne einzuführen, ist vom Tisch. In dem neuen Gesetz bleibt sie freiwillig; die Kommunen können selbst entscheiden, ob sie die Wertstofftonne einführen wollen.

Damit Verbraucher bei den Getränken in Zukunft Mehrweg und Einweg einfacherer auseinanderhalten können, soll die Kennzeichnung besser werden.

Außerdem wird das Einweg-Pfand nun auch für einige Getränke eingeführt, die bisher davon ausgenommen waren, wie Fruchtschorlen und Fruchtsaftnektar.

Kritik von Umweltverbänden und aus der Industrie

Recycling könnte konsequenter geregelt werden

Umweltverbände kritisieren das neue Gesetz als ökologisch anspruchslos. Beim Recycling gehe längst mehr als die vorgeschriebene Quote. Und die Mülltrennung bleibe weiterhin so kompliziert wie bisher.

Auch manche Industrievertreter üben Kritik, sie halten die neuen Recyclingquoten für zu hoch und die Regeln für die Lizenzen für zu streng. Sie glauben allerdings auch, dass das Verpackungsgesetz dafür sorgen wird, dass mehr in die Sortier- und Verwertungsanlagen investiert wird. Die wesentlichen Regelungen des neuen Gesetzes werden am 1. Januar 2019 in Kraft treten.

Von Sabine Gronau, SWR Umwelt und Ernährung

Kommentar: Bleiben Sie, wo Sie sind, ziehen Sie besser nicht um

Von Werner Eckert, SWR Umwelt und Ernährung

Bleiben Sie, wo Sie sind, ziehen Sie besser nicht um. Sie könnten in einer anderen Stadt ganz schnell straffällig werden - im Wirrwarr der Mülltonnen. Das hätte sich ändern können - tut es aber nicht. Das Verpackungsgesetz entwickelt die Abfallverordnung weiter. Und macht sie dabei eher komplizierter. Sehen wir das mal, ausnahmsweise, ganz egoistisch aus unserer Sicht - als Bürger und Müllmacher: Wir wünschen uns weniger Drumherum-Folien und aufgeblasenes Verpackungsdesign. Und für den wirklich unvermeidlichen Rest an Verpackungsabfall wünschen wir uns eine Tonne, in die das reinkommt. Gemeinsam mit allem anderen verwertbaren Müll. Das wär's.

Das wäre aber zu schön, um wahr zu sein. Stattdessen bleibt ziemlich viel ganz so wie es ist. Die Verpackungsflut wird durch warme Worte alleine nun mal nicht weniger. Einwegflaschen werden durch bessere Kennzeichnung nicht zurückgedrängt. Und die einheitliche Wertstofftonne dürfen Gemeinden zwar einführen - aber sie müssen nicht. Bisher tun das keine 20 Prozent. Und deshalb ist das Umziehen so gefährlich.

Die Trennung von Verpackungsmüll und anderem Abfall ist schlicht Unsinn. Wir brauchen ein einheitliches Wertstoffgesetz, das die viel beschworene Reihenfolge einfach nur umsetzt: Müll zuerst mal vermeiden, Unvermeidliches verwerten und nur den Rest verbrennen. Aber vor einfachen Lösungen haben Politiker nun mal Angst. Brauchen sie nicht, auch Verbote funktionieren. Kommen wir nicht auch ohne Plastiktüten aus? Sieh mal an, da habe selbst ich jetzt immer einen alten Beutel dabei. Gar keine Sache!