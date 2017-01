Neues Jahr, neuer Arbeitsplatz? Der beste Zeitpunkt für einen Jobwechsel

Die Nachfrage am Arbeitsmarkt nach gut ausgebildeten Mitarbeitern hält an. Viele überlegen sich jetzt im neuen Jahr, den Job zu wechseln. Doch dieser Schritt will gut überlegt sein.

Das ist eine gute Idee, denn ich muss mich ja selber kennen, um mich nach außen präsentieren und verkaufen zu können. Schön ist es, wenn ich mir mein bisheriges Berufsleben anschaue und mir die Frage stelle, an welchen Arbeitsplätzen und bei welchen Aufgaben ich so richtig Freude hatte. Worin bin ich so richtig gut? In welchen Fragen kommen Kollegen auf mich zu, um meinen Rat zu hören? Dadurch finde ich heraus, was ich gerne mache, aber auch, wo mein Talent liegt und was ich wirklich gut mache. Wenn ich das genau weiß, kann ich mit diesem Pfund wuchern. Dann kann ich mir einen Job suchen, der diesem Profil entspricht, und im Vorstellungsgespräch überzeugende Argumente dafür liefern, was ich besser kann als die meisten anderen.