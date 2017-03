Neuer Bahn-Vorstandsvorsitzender Ist Lutz ein guter Mann für den Chef-Posten?

Richard Lutz ist 52 Jahre alt und kommt aus der Pfalz, ist geboren in Landstuhl, hat in Saarbrücken studiert und an der Uni Kaiserslautern gearbeitet. Schon 1994 hat er bei der Bahn angefangen. Er war erst im Controlling - oft ein gutes Sprungbrett für höhere Positionen. Seit 2010 ist er Finanzvorstand.