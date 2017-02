Nahrungsergänzung Zweifelhafte Geschäfte mit Vitaminpillen

Mit vollmundigen Gesundheitsversprechen locken Händler und Hersteller von Vitaminen, Mineralstoffen und Co um Kundschaft. Eine Verkaufsmasche, die wirkt: Millionen Menschen in Deutschland greifen regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln und geben dafür viel Geld aus - fast eine Milliarde Euro im Jahr. Einige der Produkte werden mit aggressiven Verkaufsmethoden vermarktet. Marktcheck hat mit Insidern gesprochen und zeigt, mit welchen Tricks und falschen Gesundheitsversprechen dubiose Anbieter Kasse machen.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.



Das Spiel mit der Angst

Seit vielen Jahren ist einer ganz groß im Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln: Dr. Hittich. Er spielt mit der Angst vor Krankheiten – ist aber gar kein Arzt, sondern Biochemiker. Inzwischen hat er auch die Furcht der Menschen vor Katastrophen für sich entdeckt: Auf Werbeflyern warnt er vor IS-Hackern, die deutsche Computer-Netzte lahm legen oder US-Jets, die russische Bomber abschießen. Um diese Krisenzeiten zu überstehen, empfiehlt er sein Mittel "Spirulina Premium". Ein Mittel aus Wasser und dem Algenpräparat Spirulina für 118 Euro. Es soll alles enthalten, was für eine wochenlange Ernährung ohne Mangel benötigt wird. Das wollen wir genauer wissen und bringen das Produkt zu Dr. Karlis Briviba. Er arbeitet am Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel und beschäftigt sich seit Jahren mit pflanzlichen Wirkstoffen wie Spirulina. Er warnt: "Zurzeit werden von Herstellern nur drei bis neun Tabletten empfohlen, das macht zusammen ungefähr drei Gramm von Spirulina. Drei Gramm Spirulina enthalten ungefähr zehn bis zwölf Kilokalorien. Das ist 0,5 Prozent vom Energiebedarf für einen Mensch. Das ist viel zu wenig - das ist Hunger. Das ist Unterversorgung mit Nährstoffen, mit Mineralstoffen. Und auf lange Zeit das kann auch lebensbedrohlich sein."

Dr. Hittich ist aber auch Verbraucherschützern wie Angela Clausen bekannt. Laut ihr beziehe er sich oft auf Studien mit Tieren oder Zellkulturen, die nicht auf den Menschen übertragbar sind. Häufig wirbt Dr. Hittich aber auch mit Versprechen, die von der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit längst widerlegt wurden.

Das Problem: Nahrungsergänzungsmittel wie die von Dr. Hittich fallen nicht unter das Arzneimittel- sondern unter das Lebensmittelrecht. Hier müssen Hersteller ihre Produkte zwar anmelden, sie werden aber nicht auf Wirksamkeit überprüft.

Callcenter-Mitarbeiter geben falsche Gesundheitsversprechen

Trotz der falschen Werbeversprechen macht Dr. Hittich mit seinen Produkten ordentlich Kasse. Wohl ein Grund dafür: seine geschulten Mitarbeiter im Call-Center. Von einer ehemaligen Mitarbeiterin erfahren wir, dass Anrufern am Telefon Versprechen gegeben werden mussten, die nachweislich falsch sind. So sei beispielsweise versprochen worden, dass die Mittel von Dr. Hittich gegen Demenz oder Krebs helfen könnten. Es gibt sogar einen Leitfaden für die Gespräche. Dieser enthält genaue Formulierungen, wie die Kunden am Telefon mit zweifelhaften Aussagen geködert werden sollen.

Die ehemalige Mitarbeiterin erzählt uns außerdem, dass sie und ihre Kollegen von Dr. Hittich massiv unter Druck gesetzt worden seien: "Wir mussten immer maximale Umsätze bringen. Jede Stunde hat er unsere Verkaufszahlen abgefragt. Wenn du zu wenig verkauft hast, hat er richtig Ärger gemacht." Eine weitere Mitarbeiterin, die derzeit in einem Call-Center für Dr. Hittich arbeitet erzählt uns ähnliches: "Bei den Telefonaten hat immer mal ein Teamleiter mitgehört. Und wehe, du hast nicht versucht, möglichst viele Produkte zu verkaufen."

Mit Hilfe zweifelhafter Gesundheitsversprechen verkauft Dr. Hittich zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel.

Die deutschen Behörden sind machtlos

Doch warum geht niemand gegen die Geschäftspraktiken von Dr. Hittich vor? Angela Clausen von der Verbraucherzentrale erklärt uns, dass der Grund das clevere Geschäftsmodell von Dr. Hittich ist: "Er sitzt in den Niederlanden mit seinen Produkten, verkauft aber nicht in den Niederlanden. Das heißt, die niederländischen Behörden interessieren sich nicht für ihn, sondern es interessieren sich eigentlich nur die deutschen Behörden. Und die deutschen Behörden haben aber in den Niederlanden keinen Zugriff."

Wir fragen auch beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit nach - Dr. Hittich ist hier ein Begriff, doch man sei machtlos: "In Bezug auf Dr. Hittichs Firma 'GP Health Products B.V.' hat es in der Vergangenheit bereits häufiger Beanstandungen gegeben. Da die Firma ihren Sitz im Ausland hat (Niederlande), können die deutschen Lebensmittelüberwachungsbehörden ... nicht gegen die Firma vorgehen." Das Ministerium verweist uns an die niederländische Lebensmittelbehörde. Auch dort fragen wir nach, bekommen aber keine Antwort.