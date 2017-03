Nach Übernahme durch PSA Wie geht es weiter mit Opel?

PSA wird mit der Opel-Übernahme vermutlich versuchen, Kosten zu senken und gleichzeitig zu wachsen. Was bedeutet das für die 18.000 Opel-Beschäftigten in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach?

PSA-Chef Carlos Tavares und GM CEO Mary Barra

Der Noch-Mutterkonzern von Opel, General Motors, hat bekanntgegeben, dass er Opel an den französischen Autobauer PSA (Peugeot und Citroën) verkauft. Die Rede ist von einer Verkaufssumme von 1,3 Milliarden Euro.

Fragen an Marc Koch, SWR-Wirtschaftsredaktion

Was hat PSA jetzt mit Opel vor?

Die gute Nachricht ist, dass PSA Opel als Marke erhalten will. Damit will der Konzern neue Märkte erschließen. Da gibt es verschiedene Ideen: zum Beispiel könnte sich PSA mit Peugeot und Citroën eher um Südeuropa kümmern, während Opel die Märkte in England und Deutschland bedient. Man kann auch darüber nachdenken, ob man nach China geht und in die USA. Beides durfte Opel bisher nicht, weil es keine Konkurrenz geben sollte zur Konzernmutter General Motors. Kunden, die dort absolut kein französisches Auto wollten, finden jetzt unter dem PSA-Dach auch eine deutsche Traditionsmarke.

1,3 Milliarden Euro soll PSA für Opel zahlen.

Das Hauptziel des Konzerns ist natürlich, Kosten zu senken und gleichzeitig zu wachsen. Man kann hier Synergien nutzen, indem man beispielsweise Technik gemeinsam entwickelt und Autos auf gleichen Plattformen baut, obwohl daraus verschiedene Modelle werden. Auch beim Einkauf lässt sich zusammenarbeiten. So will PSA zwei Milliarden Euro sparen und trotzdem zum zweitgrößten Hersteller in Europa aufsteigen - nach VW.

Was heißt das alles für die Opel-Mitarbeiter?

Das ist noch nicht ganz klar. PSA hat zugesagt, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Geplante Investitionen werden gemacht und die Werke bleiben so, wie sie sind und arbeiten weiter. Das alles so lange, wie es vertraglich festgeschrieben ist. Das würde zum Beispiel heißen, dass in Kaiserslautern nach wie vor 130 Millionen Euro investiert werden, um das Werk aus- und umzubauen und dass es auch vorerst keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Aber die Sache hat natürlich ein paar Haken: Die ersten Beschäftigungsverträge laufen 2018 aus. Dann ist PSA frei, neue Tarifverträge mit neuen Rahmenbedingungen abzuschließen. Hier ist die große Frage, wie sich Opel bis dahin aufgestellt hat - ob sie es schaffen, aus den roten Zahlen heraus zu kommen.

Wie sieht die längerfristige Zukunft aus?

PSA-Chef Carlos Tavares: Opel muss sich selbst sanieren.

Vermutlich wird es an einigen Stellen zu Jobverlusten kommen. Es ist fraglich, ob die in Frankreich stattfinden - da ist gerade erst bei Peugeot kräftig saniert worden. Es ist unwahrscheinlich, dass, wenn durch die Übernahme von Opel gemeinsame Effekte greifen sollen, die deutschen Standorte ungeschoren davonkommen. Wie das im Einzelnen aussieht, weiß man noch nicht.

Es ist aber klar, dass an einem Motor nicht ein Ingenieur in Frankreich und einer in Kaiserslautern entwickeln. Es ist klar, dass es nicht zwei Kommunikationsabteilungen, zwei Vertriebssysteme und zwei Einkäufe geben wird. Da wird PSA wohl verschlanken. Der Chef des französischen Autokonzerns Carlos Tavares hat gesagt, Opel müsse sich aus eigener Kraft sanieren und wenn nicht, dann wird er ihnen zeigen, wie es geht - das klingt schon ein bisschen bedrohlich.

Aber wie geht es jetzt erst einmal konkret weiter?