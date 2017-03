Mistel-Plage auf Laubholz Kein Zaubertrank für Streuobstwiesen

Malerisch sehen sie ja aus. So im Gegenlicht, im Abendrot: Misteln an einem Baum

An der konsequenten Baumpflege führt daher kein Weg vorbei, wenn man den Mistelbefall stoppen und die Obstbäume retten will. Denn die Saugwurzeln der Misteln sind unter der Rinde, und gehen dort dreißig, fünfzig Zentimeter in das Holz hinein. "Wenn man sie also grundsätzlich entfernen will, muss man tatsächlich die befallenen Zweige oder Äste einen halben Meter zurück bis ins gesunde Holz absägen", rät Markus Rösler, Streuobst-Fachmann beim Naturschutzbund NABU.