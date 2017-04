Krankenhaustagegeld Lückenhafter Schutz für die Kunden

Eine Krankenhaustagegeld-Versicherung ist in Deutschland beliebt, fast jeder Sechste hat diese Versicherung. Sie springt ein, wenn man im Krankenhaus liegt – pro Tag gibt es eine fest vereinbarte Summe. So soll eine finanzielle Belastung ausgeglichen werden. Zum Beispiel zahlen gesetzlich Versicherte eine tägliche Zuzahlung über zehn Euro. Ebenso schlagen Kosten für Telefon und Fernsehanschluss mitunter heftig zu. Das dachte sich auch ein Marktcheck-Zuschauer aus Dietlingen bei Pforzheim. Doch als er nach einem stationären Krankenhausaufenthalt sein Tagegeld haben wollte, verweigerte die Versicherung die Zahlung.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.



Der Fall

Seit einem Jahr kann Kranmonteur Bernd T. aus der Nähe von Pforzheim nicht mehr arbeiten. Ein schwerer Unfall auf der Baustelle riss ihn aus dem Arbeitsleben. Damals löste sich ein schweres Bauteil am Kran und zertrümmerte sein Fußgelenk, 13 Tage lag Bernd T. im Krankenkaus, danach musste er sechs Wochen lang in eine Reha-Klinik, denn der Bruch war kompliziert und bei der Heilung gab es Schwierigkeiten.

Um so lange Krankenhausaufenthalte finanziell ausgleichen zu können, hat Bernd Tischer extra eine "Krankenhaustagegeldversicherung" abgeschlossen. Für jeden Tag in einer Klinik sollte die Versicherung eigentlich eine Pauschale von rund 50 Euro zahlen. Doch als Bernd Tischer die Gesamtsumme von knapp 2.200 Euro für den Aufenthalt in der Reha-Klinik bei der Versicherung einreicht, beginnt eine Odyssee.

Bernd T. hat nicht nur einen Ansprechpartner bei der Versicherung, er muss lange auf Antworten warten und dann werden verschiedenste Unterlagen von ihm angefordert: Erst will die Allianz einen Entlassungsbericht, doch Bernd T. hat nur einen Zwischenbericht. Dann will sie Unterlagen über die durchgeführte Behandlung und dafür will sie noch eine Schweigepflichtentbindung - monatelang geht das so. Im Dezember schließlich kommt die Mitteilung, dass die Versicherung die Zahlung ablehnt, weil er in einer Klinik seiner Berufsgenossenschaft war - einem sogenannten "gesetzlichen Rehabilitationsträger" - und da gibt es laut Vertrag kein Geld.



Als Marktcheck bei der Versicherung nachhakt, geht auf einmal alles ganz schnell. Aus Kulanz und auf Grund der langen Bearbeitungszeit, hat die Versicherung nun doch 1.000 Euro gezahlt - immerhin. Schließlich hat Bernd T. über 30 Jahre lang in seine Krankenhaustagegeldversicherung einbezahlt.

Probleme bei der Auszahlung einer Krankenhaustagegeld-Versicherung

Bernd T. hat am Ende Glück - doch sein Fall ist kein Einzelfall und wegen der vielen Ausschlüsse sehen viele Experten die Krankenhaustagegeldversicherung kritisch.

Für den Fachanwalt für Versicherungsrecht Lutz Weiberle gibt es zwei Problemfelder, die dafür verantwortlich sind, dass dem Versicherungsnehmer bei einem Klinikaufenthalt von seiner Krankenhaustagegeld-Versicherung die Auszahlung verweigert wird:

"Die Krankenhausbehandlung wird von Versicherern in Frage gestellt, das heißt, der Versicherer sagt, eine Behandlung hätte nicht im Krankenhaus stattfinden müssen und weil die Krankenhausbehandlung nicht notwendig ist, dann wird auch das Krankenhaustagegeld nicht bezahlt.

"Das zweite Problemfeld ist die Behandlung in einer falschen Anstalt sozusagen."

So zahlt die Versicherung bei stationärer Behandlung in einem Sanatorium nichts. Das gilt auch für den Aufenthalt in einer Kur-Klinik. Das Tagegeld während einer Reha müssen sich Betroffene häufig im Vorhinein genehmigen lassen. Wer das verpasst, geht am Ende leer aus. Das gleiche gilt auch oft für einen Aufenthalt in einer sogenannten "gemischten Krankenanstalt", also einer Klinik, die sowohl klassische Krankenhausbehandlungen als auch Reha-Behandlungen anbietet. Man muss sich oft das Tagegeld im Vorhinein - am besten schriftlich - genehmigen lassen. Auch wer in einer Klinik seiner Berufsgenossenschaft - einem sogenannten "gesetzlichen Rehabilitationsträger" - behandelt wird, hat je nach Vertragsgestaltung Pech.

Unsere Tipps im Krankheitsfalle:

Denken Sie - soweit es Ihnen gesundheitlich möglich ist - im Krankheitsfall an solche Bedingungen ihrer Versicherung und setzen Sie sich rechtzeitig mit ihr in Verbindung.

Kliniken haben in der Regel einen Sozialdienst, der Ihnen auch bei versicherungsrechtlichen Fragen beratend zur Seite stehen kann. Bitten Sie dort um Unterstützung.

Wird die Zahlung abgelehnt, sollten Sie das nicht sofort akzeptieren, sondern Einspruch einlegen.

Nehmen Sie ihren Versicherungsvertrag unter die Lupe

Überprüfen Sie ihre Verträge genau auf solche Kriterien und überlegen Sie sich gegebenenfalls, ob die Versicherung damit für Sie überhaupt weiterhin Sinn macht. Für manche ist es sinnvoller eine Krankentagegeld-Versicherung abzuschließen oder sich gleich ganz anders abzusichern. Dabei muss es sich nicht unbedingt um eine Versicherung handeln. Bedenken Sie auch, dass auch bei vielen anderen Versicherungsformen, die Tücken - also beispielsweise Leistungsausschlüsse - oft im Detail stecken und Sie diese kennen sollten. Und Vorsicht vor einer übereilten Vertragskündigung - insbesondere wenn die Police schon vor Jahren abgeschlossen wurde oder Sie schon älter sind. Im ersten Fall kann es sich lohnen, das Gespräch über eine Verbesserung der Bedingungen mit der Versicherung zu suchen und im zweiten Fall müssen Sie damit rechnen, dass eine Neu-Versicherung deutlich teurer wird. Ohne vorher eine Alternative gefunden zu haben, sollten Sie also nicht kündigen. Es macht daher Sinn, sich ausführlich zu informieren oder sich beraten zu lassen.

Was Sie vor Vertragsabschluss für sich geklärt haben sollten:

Ich kenne meine Versorgungslücke, die ich mit dieser Versicherung schließen will.

Ich weiß, worauf ich beim Vergleich von Versicherungsbedingungen dieser Versicherungsart ganz besonders achten sollte.

Ich weiß durch Vergleiche, was ein guter Versicherungsschutz in diesem Bereich kosten darf.

Ich habe mich auch über Alternativen zu dieser Versicherungsform informiert.

Mir ist bekannt, worauf ich bei Gesundheitsfragen im Versicherungsantrag achten muss.

Mir ist bekannt, auf welche Vertragsklauseln ich mich nicht einlassen sollte.

Ich weiß, was ich im Krankheitsfalle bezüglich dieser Versicherung zu beachten habe.



Helfen kann dabei beispielsweise der Online-Versicherungscheck der Stiftung Warentest oder eine Versicherungsberatung bei einer Verbraucherzentrale.