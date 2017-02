Lippenpflegemittel im Test Krebserregende Stoffe in Lippenstiften

Krebserregende Stoffe in Lippenstiften

Viele Lippenpflegemittel sind offenbar nicht so gut wie gedacht. Die Stiftung Warentest hat 35 Produkte unter die Lupe genommen und in vielen schädliche Substanzen entdeckt.

In den empfehlenswerten Produkten wurden keine Schadstoffe wie Mineralölbestandteile gefunden. "Die 15 Produkte setzen alle auf Sheabutter, Bienenwachs oder Rizinusöl - Inhaltsstoffe, die unsere Lippen gut gebrauchen können", sagt Petra Haubner aus der SWR-Umweltredaktion.

19 Produkte kann die Stiftung Warentest jedoch nicht empfehlen. In 18 Lippenpflegemitteln wurden Mineralölbestandteile wie Mosh (gesättigte Kohlenwasserstoffe) oder Moah (aromatische Kohlenwasserstoffe) gefunden.

Die Stoffe wurden unter anderem in zwei Lippenstiften von Labello, in der Lippenpflege von Neutrogena und in einer Lippenbalsam-Tube von Blistex entdeckt.