Künftiger US-Präsident droht deutschen Autobauern Was Trump durch Strafzölle stoppen kann

Donald Trump droht deutschen Autobauern mit Strafzöllen, wenn sie in den USA keine Fabriken bauen. 35 Prozent Zollgebühren sollten sie zahlen für Autos, die nicht in den USA hergestellt wurden.

Konkret richtet sich die Kritik des künftigen US-Präsident Donald Trump an BMW. Der Münchner Konzern plant ein Werk in Mexiko, in dem ab 2019 die 3er Limousine hergestellt werden soll. Die Produktion sei für den Weltmarkt bestimmt, erklärte BMW. Das Werk in Mexiko werde die bisherigen 3er-Prouktionsstätten in Deutschland und China ergänzen. Das ist Trump ein Dorn im Auge. Er forderte, dass das Werk in den USA gebaut werden solle.

BMW reagierte unbeeindruckt und teilte mit, man sei in den USA zuhause. Das Werk im US-Bundesstaat South Carolina ist das größte BMW-Werk weltweit. Auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel reagierte gelassen. Die Strafzölle würden genauso die US-Autobauer treffen, die Zulieferteile aus dem Ausland beziehen. Das würde amerikanische Autos teurer machen und die dortige Autoindustrie schwächen, erklärte er.

Welche Bedeutung hat der US-Markt für die deutschen Autobauer?

Der Automarkt in den USA ist für die deutsche Automobilindustrie äußerst wichtig. Nach China sind die USA der zweitgrößte Markt für sie: Deutsche Hersteller liefern im Schnitt etwa acht Prozent ihrer Produktion an den amerikanischen Markt. BMW macht 20 Prozent des Umsatzes in den USA. Bei Daimler sind es sogar 28 Prozent, bei Volkswagen immerhin 17 Prozent. Insgesamt exportiert Deutschland Autos für 32 Milliarden Euro nach USA.

Gleichzeitig sind die deutschen Hersteller große Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten: VW in Chattanooga/Tennessee, Daimler in Tuscaloosa/Alabama und BMW in Spartansburg/South Carolina. Bei BMW ist das gleichzeitig das größte BMW-Werk weltweit. Gebaut werden dort SUVs vom X3 bis zum X6 - 411.000 Stück. Davon werden wiederum fast drei Viertel exportiert - das heißt: BMW ist eine der größten Exportfirmen der USA.

Auch für die anderen deutschen Hersteller ist der US-Markt wichtig - aber als Absatzmarkt. Gebaut wird um die Ecke, in Mexiko. VW ist dort seit Jahrzehnten vertreten. Die Langversion des SUV Tiguan wurde speziell für den US-Markt entwickelt und soll ein Erfolg werden. Audi baut 150.000 Q5 - ein Drittel davon geht in die USA.

Wie wirken sich Strafzölle aus?

Das hängt vom Hersteller ab. Grundsätzlich kann man sagen: Wer Nobelautos baut, hat es leichter. Denn solche Zölle lassen sich leichter einkalkulieren und auch aushalten, wenn die Gewinnmarge ohnehin groß ist. Das heißt: Zwischen den Herstellungskosten und dem Verkaufspreis ist viel Platz, in den man einen Strafzoll einpreisen kann. Das wäre zum Beispiel der Fall bei den fetten SUVs von BMW, den Oberklasse-Limousinen von Daimler oder den Sportwagen von Porsche.

Waren im Wert von 26 Milliarden Euro werden von Baden-Württemberg in die USA exportiert. Nach Baden-Württemberg importiert aus USA wird nur im Wert von 13 Milliarden Euro.

Ganz anders ist das bei den Volumenherstellern, also denjenigen, die zwar viele Autos verkaufen, aber nur eine kleine Gewinnmarge pro verkauftem Modell haben. Das könnte VW treffen - zum Beispiel die Modelle Jetta, Passat und auch den Tiguan. Wenn hier am Ende noch Zoll draufgeknallt wird, wird es eng mit dem Gewinn. Dann müssten sie die Preise erhöhen und das an die Kunden weitergeben. Bestimmt hätte das den nächsten Tweet von Donald Trump zur Folge.

Man konnte ja bereits sehen, was die Massenhersteller befürchten. Es ist sicher kein Zufall, dass Toyota eilig angekündigt hat, zehn Milliarden Dollar in den USA zu investieren, als Trump mit Zöllen gedroht hat. Was Trump wieder mal nicht sagt: Diese Summe entspricht dem üblichen Investitionsengagement von Toyota in den USA.

Was kann Donald Trump durch Strafzölle bewirken?

Der künftige US-Präsident muss sich erst einmal selbst klar machen, worauf er diese Strafzölle überhaupt erheben will: auf ganze Autos, auf Teile - auf was genau? Diese Maßnahmen hätten dann möglicherweise auch negative Folgen für die eigene Industrie: GM und Ford zum Beispiel importieren in rauen Mengen Teile und Zubehör von Zulieferern aus dem Ausland. Darunter auch aus Mexiko. Müssten die dann auch Strafzölle zahlen? Oder sich eventuell qualitativ schlechtere Zulieferer in den USA suchen?

Was wäre, wenn BMW den neuen 3er in Mexiko produziert, die Sitze aber erst in den USA von einem einheimischen Unternehmen eingebaut werden? Wäre das dann "Made in USA"? Toyota ist der größte Abnehmer von Autoteilen aus US-Produktion. Auch das könnte sich ändern, wenn Toyota plötzlich Strafzölle für importierte Autos zahlen müsste.

Insofern hoffen alle Hersteller, dass Trump an dieser Stelle noch einmal nachdenkt. Auf der anderen Seite gibt es wenig Spielraum - bei der US-Regierung schlecht dazustehen, kann sich kein Autobauer der Welt leisten.