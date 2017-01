Küchenmaschinen im Test Welche rührt am besten?

Welche rührt am besten?

Küchenmaschinen sind was Praktisches. Und die Auswahl ist groß: Von sehr teuer bis Schnäppchen-Gerät gibt’s alles. Wir haben uns günstige Markengeräte von Bosch, Moulinex und Kenwood angeschaut und sie gegeneinander antreten lassen: Welche Küchenmaschine macht das Rennen? Marktcheck macht den Test.

Beim Mürbeteig kneten gewinnt die Küchenmaschine von Moulinex. Das Vermischen der Zutaten gelingt mit ihr einwandfrei, die Maschine arbeitet sehr kraftvoll und sie ist am schnellsten fertig. Die Boschmaschine hingegen arbeitet sehr langsam, dafür aber leise. Und bei der Kenwood bleibt viel Teig am Rand hängen, der nicht mit dem restlichen Teig vermengt wird.

Jetzt soll die Power der Küchenmaschinen mit klebrigem, schwerem Hefeteigt getestet werden. Wie viel Teig packen sie? Hersteller Kenwood wirbt mit 1,8 Kilo Knetkapazität - diese Menge probieren wir bei allen Maschinen aus. Sechs Eier, Mehl, Hefe, Zucker, Milch und Butter kommen in die Rührschüsseln. Hier zeigt sich bereits: Das Fassungsvermögen der Boschmaschine ist etwas geringer als bei den andern beiden Küchenmaschinen. Nur knapp passen alle Zutaten hinein. Ob die Bosch auch beim Kneten das Nachsehen hat? Immerhin arbeiten die Küchenmaschinen von Kenwood und Moulinex mit 800 Watt - die Bosch-Maschine hat nur 500 Watt.

Alle Küchenmaschinen haben schwer mit der Teigmasse zu kämpfen - am Ende schlägt sich aber die Maschine von Kenwood am besten. Sie ist als erste fertig. Die Moulinex braucht zwar länger, schafft die Masse aber auch. Die Überraschung: auch die kleine Bosch kann mithalten. Den Power-Test haben also alle bestanden.