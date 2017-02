Risiko Palmöl Krebserregender Stoff in Lebensmitteln?

Von Babynahrung bis Fertigsuppe: In vielen Lebensmitteln steckt Palmöl. Es kann aber laut einer Studie krebserregend sein. Wie reagieren Handel und Hersteller?

Eine Studie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA birgt alarmierende Ergebnisse: Palmöl in Lebensmitteln kann krebserregend sein und das Genmaterial verändern!

Verantwortlich dafür ist der Stoff Glycidyl-Ester. Er kann schon bei der Herstellung des Palmöls entstehen: Vorstufen des gefährlichen Stoffes können sich bereits bei der Ernte der Palmfrüchte oder beim Transport durch unsanfte Behandlung entwickeln. Die größte Schadstoffbelastung kann aber durch die Raffinierung ausgelöst werden, denn Palmöl wird meist über 200 Grad erhitzt. Dabei reichert sich der Glycidyl-Ester im Öl an.

Das Problem: Ohne Erhitzen geht es nicht, nur so können die rote Farbe des Öls und sein unangenehmer Geruch neutralisiert werden.

"Sie können die Chromosomen schädigen, die DNA schädigen und dementsprechend auch in unserem Körper Krebs auslösen. Also da jetzt Glycidil-Fettsäureester ein kanzerogenes Potential besitzen, gibt es eigentlich keine sichere Dosis. Grundsätzlich haben Substanzen, die genotoxisch sind, nichts in Lebensmitteln zu suchen."

Ertragreich und daher billig

Palmöl ist aus einem einfachen Grund beliebt bei den Herstellern: Die Früchte der Ölpalme sind sehr ertragreich, sie bringen also viel billiges Fett.

So ist das Palmöl mit Abstand das günstigste Pflanzenöl am Markt - viel billiger als Raps oder Sonnenblume.

Doch es ist auch um ein Vielfaches mehr belastet mit Glycidyl-Ester als die anderen Pflanzenöle.

Das stellt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung ganz deutlich klar:

"Die höchsten Gehalte wurden in raffinierten Palmölen und -fetten gefunden."

"Die Verbindungen weisen ein gesundheitsschädigendes Potential auf und sind daher in Lebensmitteln unerwünscht."

Wie reagieren der Handel und die Hersteller?

Wir kontaktieren die großen Nahrungsmittelherstellern Nestle, Unilever und Mondelez, außerdem die großen Lebensmittelketten Edeka, Rewe, Lidl und Aldi. Wir wollen wissen, wie sie auf diese alarmierende Studie reagieren. Alle erklären uns, dass sie problembewusst seien. Aber konkrete Maßnahmen kann uns kein Hersteller oder Händler nennen. Die Ausnahme ist Lidl, dort hat man immerhin einzelne Produkte umgestellt. Allerdings will kein Hersteller auch künftig ganz auf den Einsatz von Palmöl verzichten.

Andere Länder sind aktiver

Gesche Jürgens kennt die ausweichenden Reaktionen von Herstellern und Handel in Punkto Palmöl schon seit Jahren. Sie ist Palmöl-Expertin bei Greenpeace.

"Die Hersteller tun immer noch deutlich zu wenig, um sicherzustellen, dass die Produkte, die bei uns in den Supermarktregalen landen, nicht auf Kosten von Mensch und Umwelt herstellt werden. Und sie müssen sich natürlich bei dem Thema Palmöl nicht nur mit dem Thema Regenwald beschäftigen, sondern eben auch mit dem Gesundheitsaspekt. Da erwarten wir uns deutlich mehr Engagement. In Norwegen beispielsweise haben Firmen den Verbrauch an Palmöl deutlich gesenkt, um zwei Drittel ist der Verbrauch zurück gegangen."

Auch in Italien hat die EFSA-Studie Handel und Hersteller in Bewegung gebracht. Die Supermarkt-Kette Coop beginnt kurz nach deren Veröffentlichung damit, hunderte Produkte, die Palmöl enthalten, aus den Regalen zu nehmen. Und auch der Backwaren-Hersteller Barilla stellt die Produktion auf palmöl-frei um - und wirbt mit "Senza Olio di Palma".

Stichprobe

Aber wie belastet sind unsere Lebensmittel? In welchen Lebensmitteln steckt Glycidyl-Ester und wie viel ist tatsächlich drin? Wir lassen zehn zufällig ausgewählte Produkte, die Palmöl als Zutat verwenden, in einem Labor analysieren.

Darunter sind:

Nußnougat-Cremes, da sie einen besonders hohen Palmöl-Anteil haben.

Säuglingsmilch, da sich auch dort Palmöl an vorderer Stelle in der Zutatenliste befindet.

Außerdem Kekse, Chips und Fertiggerichte, die alle mit Palmöl hergestellt werden.

Ergebnis

Glycidol-Werte in unserer Stichprobe

Das von uns beauftragte Labor hat in vier von zehn Proben Glycidol gefunden:

Die höchsten Werte finden sich in den Oreo-Keksen mit 0,6 mg/kg.

Dicht dahinter folgen die TUC-Cracker mit 0,5 mg/kg.

Die Deli Reform Margarine und die Tortilla Chips von Chio enthalten jeweils immerhin noch 0,1 mg/kg.

Reaktionen der Hersteller

Der Oreo-und-TUC-Hersteller Mondelez erklärt: "Die Daten, die Sie angeben, sind üblich für Kekse, die mit Palmöl hergestellt werden. Diese entsprechen den Werten, die derzeit in Ölen üblicherweise vorhanden sind."

Der Deli-Hersteller erklärt, dass die ermittelten Werte "... eher als gering einzustufen..." seien.

Und Chio-Hersteller Intersnack erklärt, man stelle "... gemäß geltendem Recht..." her.

Grenzwerte ja, Verbot nein

Verboten ist das tatsächlich nicht: Für Glycidyl-Ester in Lebensmitteln gibt es keinerlei Grenzwerte, obwohl der Stoff gefährlich für unsere Gesundheit ist.

Die Europäische Kommission plant zwar bis zum Herbst 2017 eine Verordnung. Ein Verbot von Glycidyl-Ester ist darin allerdings nicht vorgesehen, vielmehr soll es dann verschiedene Grenzwerte geben.

Für pflanzliche Öle als Zutat gilt dann voraussichtlich ein Grenzwert von 1 mg/kg.

Für Säuglingsnahrung im ganzen Produkt sollen mit 0,075 mg/kg deutlich strengere Werte für Glycidyl-Ester eingeführt werden.

Das ALARA-Prinzip

Aber können solche Grenzwerte ein ausreichender Schutz für Verbraucher sein?

"Bei Substanzen, die also die DNA schädigen können, die also Krebs auslösen können, hat man immer die Schwierigkeit , einen Grenzwert oder eine Höchstmenge zu definieren, weil theoretisch schon jedes einzelne Molekül im Körper einen Schaden anrichten kann. Und daraus dann eben unter bestimmten Umständen Krebs entstehen kann. Von daher ist es sehr schwierig einen Wert zu definieren, unterhalb dessen man sich als sicher wiegen kann. Langfristig sollte man überlegen, dass man diese Substanzen verbietet."

Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt sein ALARA-Prinzip. ALARA ist ein Akronym für "As Low As Reasonably Achievable". Sinngemäß übersetzt fordert das Prinzip, den schädlichen Stoff - auch unterhalb von Grenzwerten - so weit wie möglich zu reduzieren, soweit dies mit vernünftigen Mitteln machbar ist. Im Fall von Glycidyl-Ester in Lebensmitteln wäre das also vielleicht mit anderen Herstellungsverfahren oder dem weitgehendenden Verzicht auf Palmöl umsetzbar.

Knackpunkt Kosten

"Es ist natürlich auch möglich Palmöl durch andere Fette zu substituieren durch Olivenöl, Sonnenblumenöl oder Kokosfett. Wenn man Fette substituiert, dann achten Firmen natürlich auch auf den Preis. Und Palmöl ist einfach das billigste Fett. Das heißt, für sie wäre es natürlich von der Änderung von Rezepturen und Logistik auch einfach mit höheren Kosten verbunden, das umzustellen."