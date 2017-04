Kosten für Gesundheit steigen Immer weniger Medikamente ohne Zuzahlung

Unsere Gesundheit ist uns lieb und teuer. Vor allem wird sie immer teurer: Die Anzahl der zuzahlungsfreien Medikamente in den Apotheken hat sich innerhalb der letzten sechs Jahre fast halbiert.

Medikamente bekommen wir in der Apotheke inzwischen fast nur noch mit Zuzahlung. Der Apothekenverband ABDA und der Arzneiherstellerverband Progenerika haben ausgerechnet, die Anzahl der zuzahlungsfreien Medikamente hat sich innerhalb weniger Jahre fast halbiert.

Letztlich daran, dass der Gesetzgeber es genau so will: Dass wir alle einen Eigenanteil von zehn Prozent für unsere Medikamente in der Apotheke zahlen müssen - mindestens fünf Euro, höchstens zehn Euro pro Packung.