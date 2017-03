Kommentar zum Schlecker-Prozess Klarheit statt Rache

Im Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht muss sich die Familie Schlecker für die Pleite ihrer Drogeriemarktkette vor fünf Jahren verantworten. Für die Öffentlichkeit ist Anton Schlecker der Buhmann. Ein knauseriger, beratungsresistenter Schwabe, den sein Geiz ins Verderben getrieben habe, der alleine Schuld daran sei, dass seine Drogeriemarktkette den Bach runter ging. Er muss jetzt im Prozess bestraft werden. Am besten mit einer langen Haftstrafe. Das ist die öffentliche Meinung und auch ehemalige Beschäftigte sehen das so.

Denn der gebürtige Schwabe musste den Zerfall seines Lebenswerks mit anschauen. Er hat alles verloren. Zeitweise hatte der Firmenpatriarch mehr als drei Milliarden Euro auf dem Konto. Doch am Ende, als die Verluste größer wurden, steckte der Kaufmann alles in den Konzern. Er wollte das Ruder rumreißen. Er wollte gemeinsam mit den Mitarbeitern in eine neue Ära starten. Doch daraus wurde nichts.