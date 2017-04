Kommentar Ostern - (k)ein Geschenkefest

Wir schenken uns nichts zu Ostern - diesen Spruch habe ich mit schöner Regelmäßigkeit in den letzten Tagen gehört. Aber am Ende gibt es dann doch den obligatorischen Schoko-Osterhasen, die Nougateier, den Frühlingsblumenstrauß, das kleine Fläschchen Parfüm, die handgeschöpften Eiswein-Trüffel, die Gartenhandschuhe, den neuen Krimi oder das lustige Familienspiel. Meistens sind es genau diese berühmten netten Kleinigkeiten, die vom Osterhasen vorbeigebracht werden. Und offen gesagt: Ja, her damit. Ich habe nichts dagegen. Denn oft sind auch Dinge dabei, die man ohnehin gebraucht hätte: ein neues T-Shirt, Stifte für die Schule oder ein Paar Sportschuhe.

Entscheidend für mich: Das Ganze bleibt im Rahmen und es bleibt etwas Besonderes, eine Ausnahme. Wenn wir uns wirklich nur auf Weihnachten, Ostern und den Geburtstag beschränken würden, wäre alle Schenkerei sehr überschaubar. Aber die findige Industrie bringt uns auf immer neue Ideen: Valentinstag, Mutter- und Vatertag, Einschulungstag, Zeugnistag und und und. Es gibt immer eine Gelegenheit, sich rund ums Jahr was Gutes zu tun. Was letztlich entschieden zu viel des Guten ist.

Natürlich kann man sich ganz politisch korrekt - gar nichts schenken. Oder - was gerade noch akzeptabel wäre - Zeit. Nach dem Motto: Wir lesen uns etwas vor, gehen spazieren oder basteln einen Riesen-Osterhasen. Alles völlig in Ordnung. Leben und leben lassen. Denn Tatsache ist doch: Mit dem christlichen Osterfest haben immer weniger Menschen etwas am Hut. Vielleicht wissen sie gerade noch, wer da auferstanden ist, aber wieso? Da wird's schon schwierig. Was zählt, ist das Drumherum: die freien Tage, das prasselnde Osterfeuer, das gute Essen, das Familientreffen. Wenn überhaupt - schließlich gibt es Leute, die diese Feiertage ins Skifahren oder in den ersten Badeurlaub stecken.