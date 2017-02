Klimaerwärmung 70 Prozent weniger Schnee in den Alpen

Steigt die globale Temperatur aber um mehr als zwei Grad an und so ungebremst weiter wie bisher, wären Ende des Jahrhunderts nur noch Skigebiete oberhalb von 2.500 Metern wirklich schneesicher. In jedem Fall stehen etlichen Orten, die hauptsächlich vom Wintertourismus leben, erhebliche Änderungen bevor. Die Frage ist nur noch: Wie viele werden am Ende tatsächlich betroffen sein?