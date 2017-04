Kautions-Abzocke Nepp mit Wohnungssuchenden

Bezahlbare Wohnungen zu finden - das ist mittlerweile eine echte Herausforderung. Verständlich also, dass manche Interessenten, wenn sie ausnahmsweise mal auf ein scheinbar perfektes Angebot stoßen, einiges investieren, um an die eigenen vier Wände zu kommen – wenn's sein muss, auch in Vorkasse gehen. Genau das aber nutzen Betrüger aus, wie Marktcheck-Zuschauerin Anne H. aus Koblenz erfahren musste. Das Wohnungsangebot ein Fake - das Geld weg! Marktcheck auf Spurensuche.

Anne H. wohnt wieder bei ihren Eltern. Eine Notlösung. Eigentlich wollte sie mit ihren zwei Hunden jetzt bereits in ihrer neuen Traumwohnung sein. Daraus wurde nichts. Sie wurde betrogen.

Im ersten Moment habe sie sich geschämt, dass sie auf das seriös wirkende Angebot für eine Wohnung in Koblenz reingefallen sei, erzählt Anne H. "Es sind sehr viele Punkte, wo ich hätte wach werden müssen" - in ihrer Notsituation, endlich eine Wohnung zu finden, habe sie aber darauf vertraut, dass schon alles gut gehen werde.

Not der Wohnungssuchenden

So wie Anne H. sind Hunderte in den größeren Städten des Südwestens verzweifelt auf Wohnungssuche. Der Immobilienmarkt ist überlaufen und überteuert. Eine Situation, aus der Betrüger Kapital schlagen.

Wie viele Wohnungssuchende hat sich auch Anne H. auf Internetportalen umgesehen und wurde schnell fündig: Zwei Zimmer, möbliert, Haustiere erlaubt und das alles für rund 400 Euro warm - ein vermeintlicher Jackpot: "Dann war auch in der Anzeige ein Aufzug mit drin, plus Garage und das in Koblenz in Bahnhofsnähe ist natürlich toll. Jeder weiß, wie da die Parkgelegenheiten sind. Also es war wirklich optimal."

Betrüger nutzen die selbe Adresse mehrmals

Aber alles entpuppt sich als Fake. Die Wohnung, wie in der Anzeige angepriesen, gibt es gar nicht. Und wir finden heraus: Immer wieder werden unter dieser Adresse falsche Wohnungsanzeigen ins Internet gestellt. Wir entdecken sogar ein neues Inserat. Dieses Mal wird ein Drei-Zimmer-Loft - 130 Quadratmeter, hochwertig möbliert - für 600 Euro angeboten.

Für den wahren Eigentümer der Wohnung, Detlef G., ist das ein Desaster. Immer wieder kontaktieren ihn Menschen, die auf die gefälschten Anzeigen herein gefallen sind, viel Geld verloren haben und ihn für verantwortlich halten. "Wir sind natürlich auch darüber entsetzt und haben auch versucht, ob wir das verhindern können", erzählt Detlef G. "Wir haben auch Kontakt aufgenommen mit geschädigten Personen, aber da sind wir ausgeliefert."

Detlef G. bietet das Objekt regelmäßig online als Ferienwohnung an. Durch seine Anzeigen werden die Betrüger auf die Adresse aufmerksam und nutzen sie, um damit eine günstige Wohnung auf Immobilienportalen auszuschreiben.

Schema ist immer das gleiche

Das ist eine gängige Masche, weiß Ottmar Wernicke, Geschäftsführer von Haus & Grund Württemberg. Das Schema der Betrüger sei dabei immer das gleiche: "Sie schalten Bilder, die sie irgendwo her haben, suggerieren, dass diese Wohnung zur Vermietung steht und sagen, dass man bitte einen Betrag X bezahlen soll, um überhaupt ins Rennen zu kommen und um die Wohnung überhaupt besichtigen zu dürfen." Unter falscher Identität stecken sich die Betrüger so das Geld von leichtgläubigen Mietinteressenten in die eigene Tasche.

Die vermeintliche Vermieterin von Anne H. nennt sich "Adelina Patricia Sonnest". Angeblich eine Ärztin, die im südenglischen Cornwall lebt. Die Wohnung in Koblenz habe sie geerbt. Anne H. schrieb der angeblichen Frau Sonnest sofort, erzählt sie: "Ich habe gesagt, dass ich dringend eine Wohnung suche, dass die Wohnung mir sehr gut gefallen würde, dass das zeitlich für mich jetzt super wäre, vor allem die Tierhaltung, das wär ganz toll und dann schrieb sie auch; ja sie halt auch selber Tiere und hätte damit kein Problem. Und das ist natürlich auch mal schön sowas zu hören, was leider in der heutigen Zeit nicht mehr Gang und Gäbe ist."

Wie kann man sich schützen?

Ein persönlicher Text, der eigene Wohnsitz im Ausland, augenscheinliches Entgegenkommen des Vermieters - Gerhard Jost von der Polizei Westpfalz kennt das Vorgehen solcher Krimineller. Was kann man tun, um kein Betrugsopfer zu werden? "Man muss schauen: gibt es diese Immobilie? Das heißt, man kann Satellitenkarten benutzen und man sollte die Firma googeln." Zusätzlich sollte man auch eine Bildersuche vom Anbieter machen, rät Jost.

Ein Rat, den auch Helmut C. aus Kaiserslautern gut hätte gebrauchen können. Er ist im vergangenen Jahr auf eine gefälschte Wohnungsanzeige in Mannheim hereingefallen und hat rund 1.400 Euro verloren. "Die Zeit lief uns davon. Wir hatten Anfang Juno angefangen zu suchen und im September immer noch keinen Erfolg gehabt. Und dann fand sich diese wunderbare Anzeige bei Immoscout. Es klang ideal", beschreibt er seine Situation damals.

Oft wird schon für die Besichtigung einer Wohnung eine Gebühr verlangt

Kaution und Monatsmiete sollen an Airbnb überwiesen werden

Der angebliche Vermieter aus England bietet Helmut C. an, die Wohnung für ihn zu reservieren und eine Besichtigung zu ermöglichen. Einzige Bedingung: Er soll die Kaution und eine Monatsmiete anzahlen. "Er hatte mir geschrieben, dass das Geld überwiesen werden sollte an Airbnb." Über Airbnb können private Unterkünfte vermietet werden. "Airbnb würde mir in seinem Auftrag Schlüssel und Mietvertrag zur Verfügung stellen und im Gegenzug sollte ich Kaution und Monatsmiete vorab an Airbnb überweisen, die sie mir zurück geben würden, wenn mir die Wohnung nicht gefällt", erzählt Helmut C.

Er überwies so schnell wie möglich das Geld - wie er glaubte an das Unternehmen Airbnb. Das Vermietungsportal bietet solch einen Treuhandservice aber gar nicht an. Tage später stellte Helmut C. fest: Das Wohnungsangebot war nur ein Fake. Sein Geld: futsch.

