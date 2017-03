Kaffee im Test Welches System macht den besten?

Marktcheck macht den Test

Kaffee ist immer noch der Deutschen liebstes Getränk, vor Bier oder Mineralwasser. Aber welcher Kaffee ist der beste - der klassische Filterkaffee oder der aus dem High-Tech-Vollautomaten? Oder doch lieber der aus dem Pad oder der aus der Kapsel? MARKTCHECK macht den System- und Preisvergleich.

Ins Rennen schicken wir eine Padmaschine von Senseo für 85 Euro mit passenden Kaffeepads und den Topseller-Vollautomat von DeLonghi für 372 Euro. Dazu gesellt sich eine Nespresso-Maschine für 179 Euro mit Original-Kapseln. Und last but not least darf ein Verkaufsschlager nicht fehlen: die Filtermaschine von Philips für 105 Euro.

Große Preisunterschiede zwischen Kapsel- und Filterkaffee

Als erstes schauen wir auf die Gesamtkosten. Dafür haben wir den Maschinenpreis und die entsprechenden Kaffee-Kosten bei drei Tassen täglich auf fünf Jahre hochgerechnet. Ergebnis: Am teuersten schlürft der Nespresso-Trinker - in fünf Jahren für über 2.200 Euro. Am günstigsten ist der Kaffee aus der Filtermaschine. Hier liegt der Preis hochgerechnet bei 433 Euro.

Beim Praxistest soll sich zeigen, wie sich die verschiedenen Systeme in der Bedienung unterscheiden und wie es mit der Ökobilanz aussieht. Barista Stefan Dachale aus Stuttgart beurteilt die Zubereitungs-Möglichkeiten und - zusammen mit vier Kaffee-Junkies - die unterschiedlichen Geschmacks-Varianten. Zudem bewertet Elektrotechnikmeister Volker Dörr die Reparatur-Möglichkeiten der Maschinen.

Schnell und einfach: die Padmaschine

Als erstes ist die Padmaschine an der Reihe. Die Bedienung ist schnell und unkompliziert: Tasse drunter, Pad rein, Kaffee läuft. Das macht die Padmaschine ideal für alle, die wenig Zeit haben. Die Aufheizzeit liegt meistens bei 60 bis 90 Sekunden, und der Kaffee ist nach weniger als einer halben Minute fertig. Bei 73 Grad Celsius kommt der Kaffee aus der Maschine, ideal wären etwa 70.

Und die Umweltbilanz? Genau wie klassisches Filterpapier werden die Pads aus Zellstoff hergestellt. Vorteil: sie können nach Gebrauch einfach in den Biomüll. Nachteil ist, dass die Pads bei einmal geöffneter Packung und längerer Lagerung relativ viel an Geschmack verlieren, da diese nun nicht mehr luftdicht verschlossen sind.

Die Testobjekte: Senseo-Maschine, Vollautomat von Philips, Nespresso-Maschine.

Beim Vollautomat lohnt auch eine Reparatur

Nun zu System Nummer zwei, dem Vollautomaten. Die Bohnen werden hier für jede Tasse frisch gemahlen, und die Temperatur liegt bei perfekten 69 Grad. Müll entsteht kaum – also auch ein Punkt für die Umweltfreundlichkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass man sich die Bohnensorte hier selbst aussuchen kann. Bei einem Pad oder einer Kapsel kann der Kunde dagegen nur das kaufen, was für die jeweilige Maschine im Angebot ist. Zudem sind Mahlgrad und Wassermenge separat einstellbar.

Mehr Funktionen und mehr Technik – das hat allerdings auch Nachteile. Neben Pumpe und Heizung steckt im Vollautomat viel Elektronik und Mechanik, was das Gerät störanfälliger und wartungsintensiver macht. Trotzdem ist der Vollautomat der Favorit des Elektrotechnikmeisters Volker Dörr. Sind Pad-, Filter- und Kapselmaschine einmal kaputt, sind sie quasi nicht zu reparieren: "Der Reparaturaufwand ist da sehr hoch, er übersteigt dann relativ schnell den Kaufpreis. Was bei diesem Gerät nicht der Fall ist - da lohnt sich eigentlich immer eine Reparatur."

Rund zwei Milliarden Kapseln pro Jahr landen im Müll

Bei der Kapselmaschine ist die Zubereitung so einfach wie beim Pad-Kaffee. Deutlich schlechter sieht’s dagegen bei der Ökobilanz aus. Von den drei Systemen im Vergleich ist es umwelttechnisch das schlechteste. Rund zwei Milliarden Kapseln werden jährlich in Deutschland verbraucht - das entspricht etwa 18.000 Tonnen Müll. Und die Entsorgung der Aluminiumkapseln erfolgt meist über den normalen Hausmüll ohne entsprechendes Recycling.

Doch die Kapseln gelten bei vielen als Lifestyleprodukte, und oft werden diese mit der besondere Funktionsweise gerechtfertigt: Der Kaffee wird mit erhöhtem Druck von etwa 20 Bar hergestellt, was ihn bekömmlicher und milder machen soll.

Die Müllmacher: Kaffee-Kapseln.

Filterkaffee ist besonders umweltfreundlich

Als letztes bereiten wir den klassischen Filterkaffee zu. Im Gegensatz zur Kapselzubereitung ist das Aufbrühen hier besonders umweltfreundlich. Das Resultat ist ein klarer Kaffee ohne Crema-Schicht. Das liegt daran, dass hier ohne Druck gearbeitet wird. Die Temperatur beträgt rund 65 Grad.

Die Ökobilanz der Filtermaschine sieht ebenfalls gut aus. Der Käufer hat hier wie beim Vollautomaten am meisten Einfluss auf die Verpackung des Kaffees. In der Rösterei lassen sich die Bohnen sogar gemahlen ins eigene Glas abfüllen. Das reduziert den anfallenden Müll immens.

Und welcher Kaffee schmeckt am besten?

Natürlich darf bei einem Kaffeemaschinen-Test auch ein Geschmacksvergleich nicht fehlen. Was überrascht: Bei unseren vier Blindverkostern ist Kaffee aus der Filtermaschine der klare Sieger. Interessant dabei ist, dass den Testern dieselbe Kaffeesorte frisch gemahlen aus dem Vollautomaten nicht so gut geschmeckt hat. "Ich finde, Filterkaffee ist vom Aromenspektrum am reichsten", schließt sich Cafébesitzer Stefan Dachale an.

Fazit: