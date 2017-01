Kälte im Winter Warum Frauen schneller frieren

Den Männern ist deshalb wärmer, weil sie im Schnitt mehr Muskelmasse haben als Frauen - erklärt Professor Ingo Froböse vom Institut für Bewegungstherapie an der Deutschen Sporthochschule Köln. "Die Männer haben einfach einen etwas besseren Ofen. Das ist die Muskulatur. Diese Muskulatur produziert relativ viel Wärme. Das bedeutet also, dass die 15 Prozent mehr Muskelmasse die Männer einfach wärmer von innen macht, deswegen frieren die weniger."

Schuld am unterschiedlichen Kälteempfinden von Männern und Frauen sind laut Wissenschaftlern aber auch Unterschiede in der Durchblutung. Denn wenn die Temperaturen sinken, drosselt der weibliche Körper die "Heizung" seiner Außenbereiche. Die Wärme bleibt in der Körpermitte - da, wo im Zweifel ein empfindliches Baby heranwächst. Die Folge für die Frau: eisige Extremitäten, also kalte Hände und Füße.