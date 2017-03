Innovation auf der Messe ProWein Wein aus den Tiefen des Meeres

Guten Wein gibt es weltweit längst im Überfluss. Wer da noch etwas reißen will, der braucht eine Geschichte. Zum Beispiel diese hier: Wein aus dem Ozean.

In den Tiefen der Biskaya soll der Wein besonders gut werden.

Am Anfang war ein Wrack, erzählt Alvaro Garcia am Stand der Weinmesse ProWein in Düsseldorf. "Wir haben ein versunkenes Schiff gefunden. Und da waren Weinflaschen im Rumpf. Und der Wein darin war noch großartig." So wurde laut Garcia die erste Idee zum Meeres-Wein geboren. "Wir haben zwei Labore darangesetzt und die haben herausgefunden, dass Wein besser wird, wenn er im Meer altert."

Der Spanier arbeitet für die Crusoe Treasure Winery. Die Kellerei hat aus der kuriosen Idee ein Geschäftsmodell gemacht. Der Name unterstützt das Konzept - es klingen einsame Inseln und Piratenschätze mit.

Die ProWein ist die bedeutendste Weinmesse Europas. In diesem Jahr stellen fast 6.500 Anbieter aus 60 Ländern aus. Dennoch könnte die Stimmung besser sein: Die Ausfuhr deutscher Weine ist drastisch eingebrochen. Erstmals seit Langem wurden im vergangenen Jahr weniger als 100 Millionen Liter exportiert.

Untersee-Keller in 20 Metern Tiefe

Und so funktioniert das Ganze: Das Unternehmen kauft hochwertige Weine aus Spanien und versenkt sie in den rauen Wassern der Biskaya im Atlantik. Der Untersee-Keller liegt in 20 Metern Tiefe in einer Bucht in der Nähe des nordspanischen Bilbao. Unter der Wasseroberfläche ist eine Fläche von 500 Quadratmetern betoniert und mit künstlichen Riffen versehen. Stahlkörbe halten die Fässer und Flaschen. In der Regel bleibt der Wein ein Jahr dort.

Borja Saracho schwört auf das einzigartige Erlebnis.

Borja Saracho, der Geschäftsführer, schwört, dass der Wein so zu einem einzigartigen Ergebnis wird: "Wir haben das Beste aus dem jungen Wein, zum Beispiel die umwerfenden Aromen und gleichzeitig das Beste aus gealterten Weinen, nämlich ihre weiche und sanfte Fülle." Der Wein schmeckt jedenfalls. Ob nun besser als normale Weine, sei mal dahingestellt.

Einjähriger Aufenthalt zu kurz?

Der Weinwissenschaftler Ulrich Fischer aus Neustadt an der Weinstraße lobt die Idee: "Zum einen haben wir 20 Meter unter dem Meeresspiegel eine ganz stabile Temperatur, zweitens kommt kein Sauerstoff rein und es ist sehr dunkel - so gesehen sind das ideale Bedingungen." Die gelten aber eigentlich nur, wenn man Weine für sehr lange Zeit jung halten will, so Fischer. Der Wein altere auf diese Art und Weise sehr viel langsamer. Dass ein einjähriger Aufenthalt wirklich Sinn macht, glaubt er nicht.

Den Flaschen sieht man an, dass sie auf dem Grund des Meeres lagen. Jede ist anders.

Flaschen sieht man Lagerung an

Die Geschichte jedenfalls ist gut. Jede Flasche sieht anders aus und ist dekorativ von kleinem Seegetier und Ablagerungen überzogen. Eine dicke Schicht Wachs über dem Korken gibt dem Ganzen zusätzlich Charme.

Die Extravaganzen muss der willige Käufer natürlich zahlen. Alvaro Garcia: "Das ist kein normaler Wein. Eher eine Erfahrung!" Und die kostet den Verbraucher etwa 70 bis 80 Euro.