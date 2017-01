Heiße Zitrone Was taugt das Vitamin C-Pulver aus dem Beutel?

Wer kennt das nicht: Schnupfen, Husten, Gliederschmerzen - dabei will man schnell wieder fit sein. Eine heiße Zitrone scheint da genau das Richtige zu sein. Praktischerweise gibt’s die auch aus dem Beutelchen, und die Hersteller versprechen uns viel: sei es eine "extra Portion Immunpower für jeden Tag" oder eine "Stärkung der Abwehrkräfte". Dank Vitamin C soll heiße Zitrone das Immunsystem kräftigen und besonders zur kalten Jahreszeit wohltuend sein. Aber stimmt das tatsächlich? Wir testen, was in den Produkten drin steckt und ob die Gesundheitsversprechen tatsächlich gehalten werden.

Am Start sind Produkte von Cevitt, Rossmann, tetesept, dm und die Biomarke fitne. Zum Vergleich schicken wir eine frische Zitrone mit ins Rennen. Die Preise sind schon mal sehr unterschiedlich. Sie reichen von acht Cent pro Tasse bei dm und Rossmann bis hin zu 85 Cent bei fitne. Die frische Zitrone liegt bei etwa 60 Cent.

Zunächst geht es um den Geschmack. Wir lassen Testpersonen die verschiedenen Drinks probieren. Geschmacklich schenken sich die Pülverchen nicht viel. Nur das Bioprodukt Fitne schmeckt keinem aus unserer Stichprobe.

Meist nur wenig Zitrone in der "Heißen Zitrone"

Insgesamt fünf Produkte wurden getestet.

Um herauszufinden, was in den Produkten tatsächlich steckt, lassen wir sie nun im Labor prüfen und nehmen sie mit der Verbraucherzentrale genauer unter die Lupe. Das Ergebnis: Im Schnitt enthalten die Pülverchen zwei bis drei Prozent Zitronensaftkonzentrat. Das entspricht etwa einem Teelöffel Saft. Aus einer halben Zitrone lassen sich dagegen ungefähr zehn Teelöffel pressen. An diese Menge kommt nur das Bio-Produkt ran. Es enthält 49 Prozent Zitronensaftkonzentrat.

Was bleibt vom Vitamin C, wenn es erhitzt wird?

Eine Zitrone hat man auch schnell selbst ausgepresst.

Wenn also die meisten Drinks kaum Zitrone enthalten, was ist dann drin? Der Labortest zeigt: häufig Zucker und Süßstoffe. Nur 1,8 Prozent Zucker enthält beispielsweise das Produkt von tetesept, dafür aber ordentlich Süßstoff. Cevitt hat mit 8,5 Prozent etwas mehr Zucker und zudem noch Süßstoff. Fitne besteht fast zur Hälfte aus Rohrzucker. Noch mehr Zucker steckt bei dm drin: 63 Prozent und zusätzlich noch süßes Stevia. Am meisten Zucker enthält die heiße Zitrone von Rossmann mit 72,5 Prozent plus Süßstoffe. In den meisten Fällen trinken wir also vor allem Zucker und Süßstoff mit Geschmack. Das Vitamin C – manche Hersteller versprechen 80 bis 300 Milligramm - kommt also nicht durch Zitrone, sondern durch Zusätze in die Mischung.

Um zu testen, was mit dem Vitamin C in heißem Wasser passiert, gießen wir einmal mit 20°C warmem und einmal mit kochendem Wasser auf. Das Ergebnis überrascht: Unsere Vitamin C-Teststäbchen zeigen nach 15 Minuten keinen merklichen Unterschied an. Die angegebenen Mengen bleiben also erhalten, übrigens auch bei der echten Zitrone. Sie liegen tatsächlich zwischen 80 und 300 Milligramm Vitamin C pro Tasse.

Hochdosiertes Vitamin C nur bei Mangelerscheinungen sinnvoll

Dr. Kempa stellt den Nutzen von hochdosiertem Vitamin C in Frage.

Fraglich bleibt, ob ein Mensch tatsächlich so viel Vitamin C braucht. "In der Normalbevölkerung, wenn Sie jahrelang Vitamin C einnehmen oder sie lassen es, haben sie genauso häufig Erkältungskrankheiten", meint hierzu Dr. Axel Tobias Kempa von der Lungenfachabteilung des Stuttgarter Katharinenhospitals. Wirklich hilfreich scheint das zugesetzte Vitamin C demnach nicht zu sein - weder zur Vorbeugung noch bei einer Erkältung.

Dennoch versprechen einige Hersteller, dass Vitamin C das Immunsystem stärken und mobilisieren würde, und auch Apotheker raten zu hochdosierten Präparaten. In der Tat zeigen manche Studien, dass extrem hochdosiertes Vitamin C die Dauer einer Erkältung um etwa acht Prozent verkürzt. Besonders signifikant ist diese Zahl nicht - bei einer neuntägigen Erkältung wäre das nicht einmal ein Tag. Tatsächlich ist zugesetztes Vitamin C nur für Menschen mit Mangelerscheinungen notwendig - und die hat so gut wie niemand in Deutschland.

